Каждый пятый россиянин отправился бы в путешествие при отсутствии работы
21% экономически активных россиян при отсутствии необходимости работать посвятили бы время путешествиям, а 11% заявили, что не представляют жизни без трудовой деятельности, показал опрос сервиса SuperJob среди 1,6 тыс. респондентов.
Исследование выявило разнообразие предпочтений: 13% опрошенных уделили бы внимание хобби, 7% предпочли пассивный отдых. Столько же респондентов (по 7%) выбрали домашнее хозяйство, благотворительность или спорт. Саморазвитием занялись бы 6%, воспитанием детей или получением образования — по 5%. Дача привлекла 4% участников опроса, чтение книг — 3%. Живопись, ремонт и другие увлечения собрали по 2%, а сочинительство, музыка, изучение языков и забота о здоровье — по 1%.
Среди нестандартных вариантов (11%) упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание. Гендерный анализ показал различия: женщины чаще выбирали семью, дом и творчество, мужчины — спорт, образование и бизнес.
При этом доля тех, кто «не мыслит себя без работы», среди мужчин выше (13% против 10% у женщин).
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