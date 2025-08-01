Каждый пятый россиянин отправился бы в путешествие при отсутствии работы

01 августа 2025, 05:08

SuperJob: 11% граждан не мыслят жизни без труда, 21% выбрали бы путешествия

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

21% экономически активных россиян при отсутствии необходимости работать посвятили бы время путешествиям, а 11% заявили, что не представляют жизни без трудовой деятельности, показал опрос сервиса SuperJob среди 1,6 тыс. респондентов.