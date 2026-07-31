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Жители дома в Москве пожаловались на кормящую голубей из окна соседку

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Жильцы многоквартирного дома в районе Сокол в Москве пожаловались на соседку, которая подкармливает голубей прямо из окна своей квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва М125».



На видео, снятом из дома напротив, можно заметить десятки птиц, разместившихся на балконах. По словам одной из местных жительниц, женщина не уходит кормить голубей в парк, а делает это из окна, из-за чего птицы круглосуточно ждут у дома, пачкая подоконники и стекла соседних квартир.

При этом сама любительница птиц, по словам соседей, утверждает, что голуби для нее важнее, чем дискомфорт других людей. В комментариях к публикации пользователи предложили бороться с проблемой с помощью противоприсадочных шипов, а также почаще приглашать компании курящих, чтобы дым шел к окнам женщины.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после издевательств треш-блогера над голубем.

Лидия Пономарева

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