Каждый россиянин может получить в паспорте штамп о группе крови бесплатно

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что любой гражданин России имеет право бесплатно проставить в свой паспорт штамп с информацией о группе крови и резус-факторе. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.



Для получения штампа необходимо обратиться в медицинское учреждение, к которому вы прикреплены, или на станцию переливания крови, имея при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (если он есть). Депутат Дрожжина рекомендовала перед визитом уточнить по телефону или через горячую линию службы крови время оказания этой услуги.

Медицинский штамп проставляется на 18-й или 19-й странице паспорта и содержит группу крови, резус-фактор, дату проведения анализа, наименование медицинской организации и подпись ответственного медработника. Если вы ранее уже были донором и ваши данные есть в системе, анализ крови сдавать не потребуется. Тем, кто сдает кровь впервые, анализ проведут бесплатно.

Важно отметить, что подобные отметки имеют право ставить только уполномоченные медицинские организации. Самостоятельное внесение любых записей в паспорт делает документ недействительным.

Елизавета Теодорович

