Каждый россиянин может получить в паспорте штамп о группе крови бесплатно

26 сентября 2025, 04:52

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что любой гражданин России имеет право бесплатно проставить в свой паспорт штамп с информацией о группе крови и резус-факторе. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.