Штраф за антисанитарию: депутат рассказал, как заставить соседей убраться в квартире

26 сентября 2025, 03:45

Депутат Кошелев предложил вводить штрафы за антисанитарию в квартирах

Фото: istockphoto/Vershinin

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что жильцы многоквартирных домов могут быть привлечены к административной ответственности за антисанитарию в своих квартирах. Основанием для штрафа в размере от 500 до 1000 рублей может послужить официальная жалоба соседей в Роспотребнадзор с приложенными доказательствами нарушений санитарных норм.