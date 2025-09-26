Штраф за антисанитарию: депутат рассказал, как заставить соседей убраться в квартире
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что жильцы многоквартирных домов могут быть привлечены к административной ответственности за антисанитарию в своих квартирах. Основанием для штрафа в размере от 500 до 1000 рублей может послужить официальная жалоба соседей в Роспотребнадзор с приложенными доказательствами нарушений санитарных норм.
Об этом пишет ТАСС. Депутат отметил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых помещениях является прямой обязанностью граждан, закрепленной в Жилищном кодексе РФ. Нарушение этих норм создает угрозу не только для самих жильцов, но и для всех обитателей многоквартирного дома.
Кошелев подробно описал алгоритм действий для граждан, столкнувшихся с такой проблемой. Первым шагом является фиксация нарушений — необходимо сделать четкие фотографии и видеозаписи, подтверждающие факт антисанитарии. С этими материалами следует обратиться с жалобой в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
Если предписание УК или ТСЖ будет проигнорировано, следующим шагом становится обращение в Роспотребнадзор, к которому нужно приложить копии акта обследования от управляющей организации. В случае подтверждения нарушений ведомство обязано вынести предписание об устранении нарушений и имеет право привлечь виновных к административной ответственности в виде штрафа.
