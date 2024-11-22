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Наступило время, когда в силовых структурах нужно создавать спецотделы, которые будут бороться с преступностью, связанной с ИИ и нейросетями. Об этом заявил ученый в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, комментируя новость о мошенниках, зарабатывающих на стриминговых сервисах благодаря музыке, сгенерированной нейронными сетями. По его словам, с развитием технологий будет расти и количество мошенничеств.
«С ростом этих технологий, естественно, возрастает количество мошенничеств и способов их реализации, и обычные специалисты уже не всегда компетентны в этих вопросах. Для этого нужны абсолютно новые кадры, способные проводить экспертизу по определению мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта, чтобы пострадавших от рук злоумышленников становилось только меньше», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.Ранее сообщалось, что нейросеть Gemini от компании Google постоянно отвечала на многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.Читайте также:
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