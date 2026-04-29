Кемерово начали обрабатывать от клещей

29 апреля 2026, 11:32

В Кемерове начались работы по уничтожению клещей на общественных пространствах города. Об этом сообщили в местной администрации.





По данным «Сiбдепо», химическую обработку от иксодовых клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма, уже провели в сквере Новорожденных на ФПК и территории возле ТЦ «Гринвич». Соответствующие работы запланированы во всех парках, скверах, кладбищах и вокруг них.





«Обработка продолжится и в других популярных местах отдыха горожан, которые станут безопаснее для прогулок», — отметили в городской администрации.