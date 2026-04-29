Кемерово начали обрабатывать от клещей
В Кемерове начались работы по уничтожению клещей на общественных пространствах города. Об этом сообщили в местной администрации.
По данным «Сiбдепо», химическую обработку от иксодовых клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма, уже провели в сквере Новорожденных на ФПК и территории возле ТЦ «Гринвич». Соответствующие работы запланированы во всех парках, скверах, кладбищах и вокруг них.
«Обработка продолжится и в других популярных местах отдыха горожан, которые станут безопаснее для прогулок», — отметили в городской администрации.
Всего от клещей обработают более 450 гектаров до 12 мая. Качество борьбы с насекомыми будут держать на строгом контроле.
Ранее сообщалось, что в России число обращений после укусов клещей за две недели выросло с 6 до 18 тысяч. Насекомых не остановила даже аномально холодная погода.