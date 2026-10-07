Мать утонувшего в ванне в Адыгее мальчика не винит в этом реабилитолога
Мать девятилетнего мальчика, погибшего во время оздоровительной физкультуры в Адыгейске, не имеет претензий к мужчине, который занимался его реабилитацией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что ее сын не учился в школе, у него была эпилепсия и задержка в развитии. Два года назад мать отдала мальчика в верующую семью, где было еще шестеро детей, в том числе ребенок с похожими проблемами. За ними присматривал мужчина по имени Андрей.
Женщина отметила, что этот человек помог ее сыну встать на ноги. Вода успокаивала мальчика, поэтому мужчина оставил его одного в ванной всего на несколько минут, а когда вернулся, тот уже не дышал. Мать ребенка подчеркнула, что не считает Андрея виноватым и претензий к нему не имеет. Кроме того, по ее словам, помощь не была платной: она переводила семье деньги только на еду и другие нужды, а сына забирала на выходные.
Напомним, трагедия произошла 29 сентября. По версии следствия, мужчина систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 238 УК. Сейчас точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Читайте также: