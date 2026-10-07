Мать утонувшего в ванне в Адыгее мальчика не винит в этом реабилитолога

07 октября 2026, 14:37

Фото: iStock/SUNGMOON HAN

Мать девятилетнего мальчика, погибшего во время оздоровительной физкультуры в Адыгейске, не имеет претензий к мужчине, который занимался его реабилитацией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.