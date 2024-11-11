Киберэксперт раскрыл схемы мошенников в «чёрную пятницу»

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Наступило время традиционной ноябрьской распродажи. В «чёрную пятницу» особенно оживают мошенники, ведь это очередной повод обмануть увлекшихся покупками россиян.
Директор по развитию компании «Актив», эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов в беседе с «Радио 1» дал несколько рекомендаций, как не попасть на удочку мошенников во время распродаж.
По его словам, первое, чем пользуются аферисты при обмане — жадность людей.
Он добавил, что «черная пятница» — это своего рода легализованное мошенничество, когда продавец намеренно повышает цену, а потом делает скидку, поэтому следует следить за ценами задолго до распродажи.
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«Нужно поумерить жадность — это самое главное. Дальше стоит обращать внимание на цены: если слишком низкие, значит, либо плохой товар, либо мошенники. Причем многие злоумышленники стремятся перейти на общение со своими жертвами с торговых площадок куда-то в мессенджеры — это делать не стоит, потому что там практически гарантировано будут поддельные ссылки на оплату. Еще нужно смотреть, куда и кому вы переводите деньги. У мошенников это будет либо карта частного лица, либо по номеру телефона через СБП», — объяснил эксперт.
По его словам, первое, чем пользуются аферисты при обмане — жадность людей.
«Скидки, низкие цены всегда притягивают. Если человек переходит уже в более близкое общение, то его будут обязательно торопить сделать сделку, говоря, что уже осталось мало товара. А это лишает человека критичности мышления, и он совершает необдуманные действия», — сказал Владимир Иванов.
Он добавил, что «черная пятница» — это своего рода легализованное мошенничество, когда продавец намеренно повышает цену, а потом делает скидку, поэтому следует следить за ценами задолго до распродажи.
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Анастасия Бондарева