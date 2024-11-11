Киберэксперт раскрыл схемы мошенников в «чёрную пятницу»

В Подмосковье стартовал межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области. Этот флагманский форум региона проходит второй год. В 2023-м его принял Наро-Фоминский округ, теперь – Сергиево-Посадский. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.