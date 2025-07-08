Кинокритик Шнейдеров не видит перспектив у российской версии «Черной любви»
В России планируют снять свою версию популярного турецкого сериала «Черная любовь». Главные роли в отечественной адаптации исполнят Виктория Серикова и Федор Гамалея. Кинокритик Давид Шнейдеров скептически оценил перспективы сериала.
По его мнению, попытки адаптации турецких сериалов часто проваливаются из-за отсутствия «знойных мужчин» и захватывающего сюжета, характерных для оригинала.
Шнейдеров считает, что российскому кинематографу стоит сосредоточиться на создании собственного интересного контента, а не копировании зарубежных проектов. Эксперт признался Общественной Службе Новостей, что не ждет восторженных отзывов от российской «Черной любви», полагая, что превзойти оригинал не удастся.
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