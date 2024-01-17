Кипр оказался обеспокоен массовым уходом крупного российского бизнеса

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В материале указано, что данные событие спровоцируют изменения положения дел в банковской сфере. Остановить данный процесс не получится по причине продолжения перемещения принадлежащих россиянам компаниям, которые были зарегистрированы на острове.
«Двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили о том, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие», — пишет издание.
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