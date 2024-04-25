Китайские инвесторы заинтересовались Крымом

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Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.
«В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс», — заявил собеседник агентства.Как утверждает Гемпель, инвесторам интересно сотрудничество с Крымом, так как они видят в регионе крупные экономические и туристические перспективы.
Ранее глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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