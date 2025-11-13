Пожар в московском ТЦ «Авиапарк» попал на видео
В московском торговом центре «Авиапарк» произошёл пожар, который привел к отмене всех вечерних сеансов в кинотеатре. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
По свидетельствам очевидцев, в зале № 12 во время показа фильма «Голосовой помощник» подросток поджёг пиротехническое изделие. Внезапный хлопок и появление дыма вызвали панику среди зрителей.
Сотрудники охраны оперативно задержали нарушителя и вывели его из зала. Администрация кинотеатра организовала эвакуацию посетителей без включения сигналов тревоги и публичных объявлений, чтобы не провоцировать давку.
В результате возгорания показ всех фильмов на вечер досрочно прекратили, а кинотеатр приостановил свою работу.
В сети появились кадры, снятые очевидцами. На них видно, как в углу кинозала полыхают сиденья. По предварительной информации, задержанного несовершеннолетнего передадут сотрудникам полиции для составления протокола.
