Пожар в московском ТЦ «Авиапарк» попал на видео

13 ноября 2025, 23:06

Пожар вспыхнул в московском ТЦ «Авиапарк»

Фото: istockphoto / grafoto

В московском торговом центре «Авиапарк» произошёл пожар, который привел к отмене всех вечерних сеансов в кинотеатре. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.