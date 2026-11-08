Китайцы тайно снимают полуголых россиянок на пляже Дадунхай на Хайнане
Китайцы тайно фотографируют полуголых россиянок на пляжах Хайнаня. Как сообщает Telegram-канал SHOT, туристки в бикини вызвали у местных культурный шок.
Граждане Китая снимают российских туристок на популярном пляже Дадунхай в Санье, а затем публикуют кадры с пикантными и заметными подписями вроде «Красотки в бикини» и «Иностранцы захватили Дадунхай».
В комментариях звучит шквал комплиментов фигурам и смелости девушек. Но есть и недовольные: часть пользователей обвинила авторов роликов в скрытой интимной съёмке. Местные удивляются разнице культур: китаянки чаще выбирают закрытые купальники и прячутся от солнца, чтобы сохранить светлую кожу.
А россиянки действуют по классической отпускной программе: бикини, загар и максимум дневного солнца. Особенно заметен контраст в Дадунхае, который всё больше напоминает отечественный курорт: по словам местных, в январе россияне составляли до 70% туристов в этом районе.
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