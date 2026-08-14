Клиенты DDX начали отправлять фитнес-клубу досудебные претензии после утечки их данных

14 августа 2026, 17:33

Посетители DDX требуют объяснить, как их личная информация оказалась в Сети

Фото: Istock / Drazen Zigic

Клиенты DDX начали направлять фитнес-клубу досудебные претензии после появления в интернете фотографий посетителей и других персональных данных. Люди требуют объяснить, каким образом информация попала в открытый доступ и что компания намерена сделать для её удаления. Об этом сообщает BAZA.