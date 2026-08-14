Клиенты DDX начали отправлять фитнес-клубу досудебные претензии после утечки их данных
Клиенты DDX начали направлять фитнес-клубу досудебные претензии после появления в интернете фотографий посетителей и других персональных данных. Люди требуют объяснить, каким образом информация попала в открытый доступ и что компания намерена сделать для её удаления. Об этом сообщает BAZA.
Некоторые посетители уже готовят иски и делятся друг с другом шаблонами досудебных заявлений. К ситуации подключились и те, кто пока не обнаружил собственные данные в опубликованных файлах: они пытаются выяснить, попала ли их информация в возможную утечку.
Особое беспокойство у клиентов вызывают фотографии, сделанные на стойках регистрации, а также сведения о посещениях, покупках и другие персональные данные. Один из посетителей признался, что категорически не хотел бы, чтобы его снимки и финансовая информация оказались в Сети.
Ранее стало известно, что в даркнете могли появиться данные клиентов DDX, включая фотографии, даты и время посещений, количество визитов, сведения о покупках и адреса клубов. При этом точные обстоятельства утечки пока устанавливаются. DDX заявила о проведении внутренней проверки и усилении мер информационной безопасности.
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