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В ООН предупредили, что рекордная жара 2024 требует срочных мер защиты

Генсек ООН Гутерриш: 2025 год возможно станет самым жарким в истории человечества
Фото: iStock/SUNG YOON JO

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.

По его словам, этот год войдет в историю как самый жаркий год, сопровождаемый рекордными ураганами, ливнями, пожарами и засухами. Ситуация может ухудшиться в последующие годы.



Гутерриш подчеркнул, что такие меры безопасности, как системы раннего предупреждения, являются выгодной инвестицией с десятикратной отдачей и могут ежегодно экономить до $360 миллиардов на производстве.

Инициатива «Раннее предупреждение для всех», внедряемая ООН, направлена на то, чтобы к 2027 году каждый человек на планете был защищен системой предупреждения об опасностях.

Гутерриш также отметил, что половина стран мира пока не охвачена такими системами из-за отсутствия данных для их разработки. Он призвал международное сообщество усилить поддержку этой инициативы, особенно в части финансирования и технологической кооперации.

«Радио 1» ранее передавало, что в 2024 году жара может усилиться, частично из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению в экваториальной зоне Тихого океана. Кроме того, сообщалось, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе.

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#предупреждение
#разработки
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#климат
Названа самая популярная у россиян марка автомобиля
«Рольф»: Самый популярный у россиян автомобиль – Lada
13 ноября 2024, 20:51

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

Исследование «Рольф» показало, что большинство россиян предпочли авто марки Lada.
Среди подержанный автомобилей наиболее популярными у граждан оказались Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.

«Среди москвичей и жителей Московской агломерации наибольшую популярность в сегменте новых автомобилей заняла модель Haval Jolion с 8,4 тыс. продажами, второе место жители столицы отдали Geely Monjaro, а на третьем месте оказалась Lada Granta», — приводит Газета.ру исследование аналитиков.

А у петербуржцев среди новых авто пользуются успехом Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max. Что касается машин с пробегом, то здесь лидирующие позиции занимают Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio.
До этого автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о возможном закрытии АвтоВАЗа из-за долгов, обрисовав возможный сценарий судьбы завода.

«Это может быть типичный путь: завод обанкротят, а затем продадут остатки активов новым владельцам, которые организуют производство на прежней базе. В итоге снова возникнет завод, но уже под новым управлением», — допустил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#рынок
#завод
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Судимых в Ростове-на-Дону поварих «Азова»* обменяли
13 ноября 2024, 20:34

Фото: istockphoto/ Volodymyr Zakharov

Россия обменяла девять женщин, которые служили в украинской националистической бригаде «Азов»*. На скамье подсудимых осталось 12 человек, информирует адвокат Татьяна Степкина.
«Да, всех женщин обменяли», — подтвердила Татьяна Степкина.

Девять женщин, которых обменяли, работали поварами в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В марте 2022 военнослужащие Донецкой Народной Республики задержали нескольких фигуранток — женщины пытались пересечь блок-пост на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Других участниц нацбатальона задержали в апреле того же года.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян — их насильно переместили из Курской области. На данный момент Россия прилагает усилия, чтобы вернуть их на родину.

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*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
#россия
#женщины
#пост
#украина
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Востребованность выпускников колледжей растёт скорее спроса на выпускников вузов
МХПИ: Спрос на выпускников колледжей растёт быстрее почти в два раза
13 ноября 2024, 20:29

Фото: iStock/SeventyFour

Анализ Московского художественно-промышленного института (МХПИ) показал, что востребованность специалистов среднего звена растёт почти вдвое быстрее, чем выпускников вузов.
«Новое поколение не воспринимает диплом как обязательный пропуск в профессию. Для них высшее образование — это осознанная инвестиция в развитие, когда практический опыт показывает необходимость более глубоких знаний. Такой подход делает образование более эффективным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ректор МХПИ Алексей Егоров.

До этого директор школы-интерната имени Грота Алексей Мухин рассказал о том, каким сейчас стало учебное заведение и что в нём изменилось за последние годы.

«Школа стала абсолютно открытым, инновационным учреждением. Мы выполняем роль ретранслятора на регионы РФ всех инноваций, которые есть в системе коррекционного образования Европы для детей с нарушением зрения. У нас разработаны индивидуальные маршруты обучения воспитанников. Мы адаптируем и социализируем детей. У нас создан «социальный полигон», где вместе с педагогом дети учатся готовить, пользоваться бытовой техникой, делать покупки, у нас при школе работают великолепные музыкальные классы», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Мухин.

Ранее сообщалось, что в школе №9 городского округа Ступино Московской области стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ.

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#диплом
#ректор
#рф
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Риэлтор Апрелев объяснил решение РЖД продать Рижский вокзал
13 ноября 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Глава Гильдии риэлторов Константин Апрелев прокомментировал решение РЖД о продаже Рижского вокзала в Москве.
«На его территории есть современный учебный центр и музей РЖД. Но если РЖД примет решение перенести эти объекты в другое место, например, в недавно приобретённое офисное здание в Moscow City, то Рижский вокзал станет полностью непрофильным активом. Для компании будет логичным избавиться от него и сократить затраты на содержание», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Он также напомнил, что здание вокзала является памятником, в связи с чем у собственника возникают дополнительные обязанности по его содержанию. Для собственника одной стороны, это ограничивает возможности для реконструкции и перепрофилирования, а с другой — у объекта есть историческая ценность.

Кроме этого, Константин Апрелев прокомментировал риски покупки недвижимости в период распродаж, отметив, что они в принципе ничем не отличаются от рисков в любой другой день.

«На мой взгляд, риск чёрной пятницы ничем не отличается от других рисков покупки недвижимости в другие даты, в другие дни. В любом случае, нужно внимательно читать все договоры, которые предлагаются к заключению», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Апрелев.

Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.

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#ставка
#недвижимость
#скидки
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Правозащитник Павлов заявил о большинстве липовых скидок в период распродаж
13 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/darkovujic

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что 90% скидок в сезон распродаж — ненастоящие.
«В 90% случаев скидки, которые нам обещают в момент проведения масштабных распродаж, являются ненастоящими. Этой практике уже больше 10 лет – накануне больших распродаж или в момент начала акций цены искусственно завышаются, а потом делается якобы большая скидка от этой завышенной цены. Товар в итоге отпускается потребителю по средней цене, иногда по стандартной, а иногда даже по стоимости, которая превышает ту, что была до распродажи», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он предостерёг от спонтанных покупок в период распродаж.

А декоратор Дарья Васильева дала некоторые рекомендации по выбору ели на Новый год.

«При выборе живой ели обратите внимание в первую очередь на место спила — оно должно быть светлым и чистым, без темной каймы. На самом стволе не должно быть пятен, неровностей. Ещё одним хорошим тестом будет слегка надавить на ветки: если они гнутся, то дерево хорошее, молодое, а если ломаются — то оно сухое и старое», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Васильева.

Ранее главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников, которые попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах.

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#товар
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#скидки
#рекомендации
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Вопросы ремонта дорог и домов обсудили на выездной администрации в Кашире
13 ноября 2024, 18:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

15 жителей деревни Каменка пришли на приём в формате выездной администрации к главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Встреча прошла в здании средней школы, на ней присутствовали также заместители главы и представители профильных служб, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многие обращения касались ремонта дорог. Одна из них – на улице Луговой в деревне Гритчино. Возможность обновления дороги рассмотрят в следующем году.
«Был задан и вопрос о капитальном ремонте крыши дома №18 на улице Центральной. Работы ведутся, но их качество вызвало нарекания у жителей. По поручению Шувалова специалисты направят соответствующее обращение в Министерство ЖКХ региона и Управление технического надзора капитального ремонта, чтобы исправить недочёты», – рассказали в администрации.
Кроме того, представители профильной службы совершат комиссионный выезд в деревню Веревское, чтобы оценить состояние и принять решение по проведению ремонта плотины.

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#кашира
#выездная администрация
#михаил шувалов
#жители
#капремонт
#ремонт дорог
#подмосковье
#московская область
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В 2025 году 16 детей-сирот из Шатуры будут обеспечены жильём
13 ноября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В городском округе Шатура в будущем году планируется обеспечить жильём 16 сирот. Все они выбрали жилищный сертификат, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2024 году по плану должны быть обеспечены жильем 22 сироты: 18 – на основании жилищного сертификата, четыре – на основании аукциона.

Большинство выбирают жилищный сертификат. Это удобнее, чем получать квартиру, купленную муниципалитетом через процедуру аукциона.
«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Он может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и двух- или трёхкомнатную», – описала преимуществах жилищного сертификата замглавы городского округа Шатура Наталья Фёдорова.
В случае с сертификатом человек сам выбирает будущее жильё, процедура поиска и оформления занимает меньше времени. При этом контроль за чистотой каждой сделки ведут администрация и органы опеки.

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#шатура
#дети-сироты
#жильё
#сертификат
#подмосковье
#московская область
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На бывшего замглавы Минобороны Попова дали показания фигуранты дела о хищениях
13 ноября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом рассказал его адвокат Денис Сагач.
В разговоре с ТАСС юрист уточнил, что Ахмедов и Шестеров заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Бывший замминистра обороны в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес.

По словам адвоката, до задержания с Поповым были проведены очные ставки с участием Ахмедова и Шестерова. В ходе допроса и очных ставок фигурантов дела генерал дал подробные показания о том, кому и на что он передавал деньги.

2-й Западный окружной военный суд оставил под стражей генерала Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей, выделенных на обслуживание подмосковного парка «Патриот». Шестерову и Ахмедову мера пресечения изменена. Они из СИЗО отправлены под домашний арест.

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#суд
#деньги
#арест
#соглашение
#юрист
#патриот
#сизо
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Москвичам пообещали тёплую погоду в конце недели
Синоптик Позднякова спрогнозировала тепло в Москве в конце недели
13 ноября 2024, 18:12

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в столице в конце недели будет тёплой.
«Преддверие тёплой погоды будет в пятницу, мы будем находиться в зоне тёплого атмосферного фронта. В ночные часы у нас может пройти снежок, а днём будут осадки преимущественно в виде дождя. Температура в пятницу останется положительной. Она в течение всей недели в дневные часы где-то 1-3°С», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

Однако несмотря на это зима всё равно близко, а поэтому многие модницы задаются вопросом о выборе шапок, которые будут в тренде в зимнем сезоне. На этот вопрос ответила стилист Мария Шеди. По её словам, с шубой можно сочетать меховую шапку, включая такие модели, как шапку-ушанку и кубанку. Образ в пуховике могут дополнить шапка-бини, утеплённые кепка или панама, шапка-ведра.

«С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика. Я бы рекомендовала модели из экокожи, они структурные и хорошо держат форму», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шеди.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.

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