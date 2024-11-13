В ООН предупредили, что рекордная жара 2024 требует срочных мер защиты

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Генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.
По его словам, этот год войдет в историю как самый жаркий год, сопровождаемый рекордными ураганами, ливнями, пожарами и засухами. Ситуация может ухудшиться в последующие годы.
Гутерриш подчеркнул, что такие меры безопасности, как системы раннего предупреждения, являются выгодной инвестицией с десятикратной отдачей и могут ежегодно экономить до $360 миллиардов на производстве.
Инициатива «Раннее предупреждение для всех», внедряемая ООН, направлена на то, чтобы к 2027 году каждый человек на планете был защищен системой предупреждения об опасностях.
Гутерриш также отметил, что половина стран мира пока не охвачена такими системами из-за отсутствия данных для их разработки. Он призвал международное сообщество усилить поддержку этой инициативы, особенно в части финансирования и технологической кооперации.
«Радио 1» ранее передавало, что в 2024 году жара может усилиться, частично из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению в экваториальной зоне Тихого океана. Кроме того, сообщалось, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе.
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По его словам, этот год войдет в историю как самый жаркий год, сопровождаемый рекордными ураганами, ливнями, пожарами и засухами. Ситуация может ухудшиться в последующие годы.
Гутерриш подчеркнул, что такие меры безопасности, как системы раннего предупреждения, являются выгодной инвестицией с десятикратной отдачей и могут ежегодно экономить до $360 миллиардов на производстве.
Инициатива «Раннее предупреждение для всех», внедряемая ООН, направлена на то, чтобы к 2027 году каждый человек на планете был защищен системой предупреждения об опасностях.
Гутерриш также отметил, что половина стран мира пока не охвачена такими системами из-за отсутствия данных для их разработки. Он призвал международное сообщество усилить поддержку этой инициативы, особенно в части финансирования и технологической кооперации.
«Радио 1» ранее передавало, что в 2024 году жара может усилиться, частично из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению в экваториальной зоне Тихого океана. Кроме того, сообщалось, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе.
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Мария Моисеева