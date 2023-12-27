Клуб «Мутабор» закрыли после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: iStock/vad_123
Клуб страны «Мутабор» опечатан после проведения в нем скандальной «голой» вечеринки блогером Анастасией Ивлеевой с участием звезд российской эстрады. Об этом пишет Telegram-канал «112».
27 декабря в заведение нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и правоохранители. После проведения проверки выяснилось, что продажа части алкоголя осуществлялась без лицензии. Кроме того, были выявлены и другие нарушения в работе клуба, в том числе и нарушение санитарных норм. После этого заведение было закрыто.
При этом новогоднее мероприятие, намеченное на 31 декабря, перенесено на 17 февраля, при этом праздничная программа будет сохранена. Однако состоится в итоге мероприятие или нет, пока не понятно.
Ранее сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Читайте также:
У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ
Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с Настей Ивлеевой
Ивлеева в слезах извинилась за голую «вечеринку»
При этом новогоднее мероприятие, намеченное на 31 декабря, перенесено на 17 февраля, при этом праздничная программа будет сохранена. Однако состоится в итоге мероприятие или нет, пока не понятно.
Читайте также:
У певца Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ
Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с Настей Ивлеевой
Ивлеева в слезах извинилась за голую «вечеринку»
Элина Позднякова