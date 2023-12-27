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Клуб «Мутабор» закрыли после «голой» вечеринки Ивлеевой

Клуб «Мутабор» опечатан после «голой» вечеринки Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:24
Фото: iStock/vad_123

Фото: iStock/vad_123

Клуб страны «Мутабор» опечатан после проведения в нем скандальной «голой» вечеринки блогером Анастасией Ивлеевой с участием звезд российской эстрады. Об этом пишет Telegram-канал «112».
27 декабря в заведение нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и правоохранители. После проведения проверки выяснилось, что продажа части алкоголя осуществлялась без лицензии. Кроме того, были выявлены и другие нарушения в работе клуба, в том числе и нарушение санитарных норм. После этого заведение было закрыто.

При этом новогоднее мероприятие, намеченное на 31 декабря, перенесено на 17 февраля, при этом праздничная программа будет сохранена. Однако состоится в итоге мероприятие или нет, пока не понятно.


Ранее сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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Министр Адигамова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Шатуры побывать в Москвариуме
27 декабря 2023, 19:10

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова приняла участие в акции «Ёлка желаний». Она исполнила мечту 10-летнего Артёма из подмосковной Шатуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уже пять лет по всей стране «Ёлка желаний» исполняет мечты и дарит счастье тысячам детям. Волшебником может стать каждый – исполнить желание и подарить новогоднее чудо. Желанием Артёма Тихонова из Шатуры было посетить Москвариум. Будет исполнено! Артём и его младший брат Саша, отправятся на премьеру – иммерсивное шоу «Мюнхгаузен», – сказала министр.
Акция «Ёлка желаний» была инициирована президентом на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». К ней по традиции присоединяются губернатор Московской области Андрей Воробьёв, члены областного правительства, депутаты, политики, неравнодушные жители.

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Названа стоимость аренды помещения для «голой» вечеринки Ивлеевой
Ивлеева заплатила 2,6 млн рублей за аренду помещения для «голой» вечеринки
27 декабря 2023, 19:07

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Аренда помещения в клубе «Мутабор» для проведения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой с участием звезд российской эстрады обошлась блогеру в 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «112».
14 ноября Ивлеева заключила договор с заведением как индивидуальный предприниматель. За аренду она заплатила 2,6 миллиона рублей. Еще один миллион она отдала за оказание услуг по разработке креативного мероприятия.

При этом правоохранители также заинтересовались компаниями, которые предоставляли услуги для скандального мероприятия. Проверяется законность их деятельности. По данным «112» не всех генеральных директоров удалось найти. А один из них экстренно уехал в Армению.

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина.

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Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах
27 декабря 2023, 18:34

Фото: пресс-служба МИСК МО

На Международной выставке-форуме «Россия» прошёл День Московской области. В павильоне 55 на стенде «Дома молодёжи» состоялся паблик-ток «Доброе дело» с участием активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
«У нас в Московской области – более 2 млн молодых людей, действуют более 400 молодёжных организаций. Руководителей самых крупных из них мы пригласили сегодня на паблик-ток, чтобы они рассказали гостям и желающим, как выстраивается диалог и работа с молодежью. В рамках второго паблик-тока волонтёры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию «Доброе дело». В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более 5 тыс тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В рамках первого паблик-тока волонтеры рассказали гостям выставки об акции, организованной в 2022 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, поделились опытом поддержки участников спецоперации. Ребята вспомнили, как работало волонтёрское движение в период пандемии коронавируса, рассказали, как оно развивалось, какие проекты реализуют подмосковные добровольцы сейчас.
«Этот опыт пригодился нам сейчас: организация самой работы и помощи людям на местах. Поэтому можно сказать спасибо ковиду от волонтёрского движения нашего округа. Эта история сегодня продолжается уже с другим смыслом», – отметил руководитель подмосковного движения «Волонтёры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкинского городского округа Никита Ильичёв.
«В начале пандемии я был со сломанной ногой, но это было даже интересно – работать на костылях. Сложнее всего было спуститься по лестнице. Ну а дальше было проще: у нас была большая машина и мы уже все нормально развозили. Это был очень классный опыт и яркие воспоминания», – добавил активист движения «Волонтёры Подмосковья» из Наро-Фоминска, неоднократный лауреат ежегодной премии губернатора «Мы рядом» Егор Балев.
Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники, чтобы помочь жителям Донбасса и военнослужащим. Губернатор Андрей Воробьёв поддержал идею, и вскоре начинание охватило весь регион. Каждый и по сей день стремится внести свой вклад в поддержку жителей новых территорий и бойцов на передовой.

Участники паблик-тока рассказали о том, как происходит сбор помощи для участников СВО. Кроме того, активисты движения рассказали о поддержке военнослужащих, вернувшихся в родной регион.

В рамках второго паблик-тока руководители и активисты ведущих молодёжных движений – «Волонтёры Подмосковья», МГЕР, РСО, Юнармия и «Волонтёры Победы», – рассказали, как выиграть грант на развитие своего проекта, как студенту найти работу мечты и получить бесценный опыт в разных областях, обсудили развитие добровольчества, тренды в медиа и многое другое.
«Большое внимание в Московской области уделяется грантовой поддержке молодёжи, активно поддерживаются молодежные инициативы. На протяжении трёх лет наше региональное отделение РСО получает гранты. В прошлом году благодаря поддержке правительства региона мы открыли Дом студотрядов в Мытищах. Это 300 «квадратов», студия звукозаписи, видеостудия, коворкинг-центр, куда приезжают ребята для реализации своих целей идей и проектов», – рассказал руководитель регионального отделения РСО Московской области Павел Ковалёв.
В завершение мероприятия каждый спикер поделился самым ярким воспоминанием о личном участии в проекте «Добрые дела».

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Воробьёв на выставке-форуме «Россия» посетил стенды подшефных районов ДНР

Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»

Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»
#екатерина швелидзе
#молодёжь
#волонтёр
#московская область
#подмосковье
#выставка
#форум
#россия
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Воробьёв на выставке-форуме «Россия» посетил стенды подшефных районов ДНР
27 декабря 2023, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв в День Московской области на выставке-форуме «Россия» посетил стенды ДНР, Тульской области, Камчатки, а также вместе с сыновьями зашел на стенд своей малой Родины – Красноярского края.
На стенде Донецкой Народной Республики губернатор поговорил с главами подшефных районов – Тельмановского и Новооазовского. Они показали на тачстоле объекты, восстановленные подмосковными специалистами.
«Московской областью проведен капитальный ремонт двух корпусов самого большого объекта социальной сферы в Новоазовском районе – Центральной районной больницы. Сегодня она соответствует всем стандартам качества. Кроме того, ввели в эксплуатацию пешеходный мост через речку в Новоазовске. Мы получили в подарок от Московской области не только инженерный объект, но и новую достопримечательность. Ночью мост светится триколором. Теперь это точка притяжения молодежи», – поделился глава Новооазовского муниципального округа Василий Овчаров.
Он добавил, что в населённых пунктах Талаковка, Сартана и Старый Крым Московская область провела капремонт трёх школ и детсада, которые уже введены в эксплуатацию.

Глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная также поблагодарила губернатора за восстановление социальных объектов.
«Хочу вас поблагодарить от всех жителей Тельмановского муниципального округа. Благодаря вам и вашей команде у нас на территории восстановлено около 100 объектов, в том числе Центральная районная больница, Тельмановская гимназия – самая большая наша школа, три ключевых моста, спортзалы и спортивные школы. Благодаря этому у нас увеличился кадровый потенциал, люди стали возвращаться. Большое спасибо за помощь в благоустройстве парка», – добавила Великодная.
Она заявила, что до начала СВО в районе было 14,5 тыс населения, а сейчас – почти 31 тыс.

Для гостей выставки была организована большая культурная программа. Проекты, реализуемые в Подмосковье, гостям представили Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Егор Дружинин. Кроме того, прошли различные мастер-классы и паблик-токи.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
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#форум
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Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»
27 декабря 2023, 18:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв в День Московской области на выставке-форуме «Россия» пообщался со школьниками и молодёжью из разных уголков Подмосковья. Главными темами стали образование, выбор будущей профессии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.
Ученица Одинцовского лицея №2 Александра поинтересовалась, есть ли в Подмосковье лаборатории с современным оборудованием, где школьники могли бы проводить практические занятия.
«Если вы занимаетесь физикой, биологией или химией, у вас есть выбор – простая школьная лаборатория, специализированная в образовательном центре или университетская. Например, оснащая лаборатории в Физтех-лицее в Долгопрудном, мы ставили дорогое оборудование. Но, на мой взгляд, самое ценное – это наставник, педагог, учитель, который работает там. У нас в Подмосковье каждый год прибавляется 40-45 тыс учеников, ежегодно строим по 30-35 школ. И самая большая проблема – это привлечение и поиск учителей, особенно по точным наукам», – отметил губернатор.
Также Воробьёв рассказал, что в регионе возводится много спортивных объектов, на которые у жителей большой запрос. Так, на прошлой неделе в Орехово-Зуеве открыли ледовый дворец «Звёздный».

Девятиклассница Ксения Сухошко из Красногорска занимается программированием и планирует связать с этим жизнь. Она спросила, будет ли в будущем востребована профессия ИТ-специалиста и возможно ли развиваться в этой сфере в Подмосковье.
«Мы, управляя областью, всё больше полагаемся на цифровые платформы и решения, использование ИИ, в том числе генеративного. У нас в подразделении, которое занимается программированием и внедрением искусственного интеллекта, более 350 программистов, каждый – на вес золота. Их переманивают, постоянно приглашают на повышение. Это говорит о том, что тот, кто умеет программировать, сегодня очень востребован», – пояснил глава региона.
По его словам, сегодня любую проблему можно решить только с использованием технологий и искусственного интеллекта. Задача – чтобы в каждой школе, каждом городе, кванториуме, «Точке роста» или в ИТ-кубе была возможность получить первоначальные навыки программирования. Колледжи Подмосковья также занимаются подготовкой таких специалистов.

Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии №11 Королёва спросили, как влияет искусственный интеллект на жизнь обычных людей.
«Мы самую рутинную, самую сложную, объёмную работу сбрасываем на искусственный интеллект. Сегодня роботы отвечают на типовые вопросы, например, Светлана – в здравоохранении. Наша задача – перейти на следующий уровень генеративного ИИ, чтобы решать более сложные задачи. Поэтому искусственный интеллект и дальше будет использоваться, чтобы экономить деньги, трудовые ресурсы. Всё, что связано с ИТ, со временем становится всё более актуальным», – ответил Воробьёв.
Арам Хачатарян из Одинцова спросил, есть ли какие-то программы поддержки волонтёров в Подмосковье.
«Я хотел бы сказать слова благодарности всем нашим волонтёрам, от которых очень многое зависит. Что касается поддержки, есть различные гранты. У нас на прошлой неделе прошла премия «Мы рядом. Доброе дело», где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтёров, которые занимаются важными вопросами, которые сегодня волнуют всех нас. Они преимущественно связаны с СВО, с поддержкой бойцов и их семей», – рассказал губернатор.
Алина из Долгопрудного, которая учится в педагогическом университете, спросила, как продвигать проекты в дошкольном образовании.
«Сегодня очень большой запрос на дошкольное образование. Родители инвестируют, стараются делать так, чтобы ребёнок уже с трёх лет приобретал какие-то навыки – пел, рисовал, лепил. Мы стараемся поддерживать социальный бизнес. Поэтому, если у вас есть запрос заниматься им, открывайте свое подразделение. Это даст возможность родителям отдать вам ребёнка, чтобы вы обучили его тем или иные навыкам», – сказал губернатор.
Он выразил желание познакомиться с проектом девушки и на её примере решить, как оказать поддержку таким начинаниям.

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#подмосковье
#московская область
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#вднх
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Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на сумму более 130 миллионов рублей
27 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/blinow61

Популярную блогершу Анастасию Ивлееву и связанные с ней юридические лица заподозрили в неуплате налогов, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, компания шоувумен ООО «Ивлеева Продакшн», которая была создана в 2020 году, использует упрощённую систему налогообложения. Предполагается, что юридические лица, связанные с блогершей, могли намеренно воспользоваться дроблением бизнесов, чтобы уйти от уплаты налогов.

Таким образом, предполагается, что Ивлеева могла не доплатить налогов на сумму более чем 130 миллионов рублей.

Напомним, вчера стало известно, что Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей. Общественники требуют, чтобы эти деньги она перевела на помощь СВО.

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#деньги
#налоги
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#предприниматель
#компании
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Праздничные мероприятия прошли в территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас»
27 декабря 2023, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялись торжества, приуроченные ко Дню спасателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
27 декабря в региональных отделениях противопожарно-спасательной службы прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.

«На счету у наших мужественных спасателей и пожарных, которые первыми приходят на помощь оказавшимся в беде — сотни человеческих жизней. За самоотверженность, высокий профессионализм и верность долгу лучшие специалисты региональной противопожарно-спасательной службы получили награды.<…>Руководители территориальных управлений пожелали личному составу подразделений семейного благополучия, стойкости и удачи в нелёгких рабочих днях», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.

Стоит отметить, что от руководителей теруправлений спасатели получили почетные звания «Заслуженный спасатель Московской области», «Заслуженный пожарный Московской области», также получили медали «За разминирование», «За подводные работы» и «За безупречную службу».

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#праздник
#мособлпожспас
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Россиян предостерегли от «новогодних» мошеннических схем
Киберэксперт Потехин: «Число мошеннических сайтов в предновогоднее время растёт»
27 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин перечислил самые популярные схемы мошенничеств, которые злоумышленники используют в предновогоднее время.
Так, мошенники часто создают поддельные сайты по покупке билетов, бронированию отелей, туров, экскурсий.

Помимо этого, с помощью поддельных сайтов аферисты «продают» билеты на различные развлекательные предновогодние шоу и мероприятия. Третьей схемой является продажа в соцсетях различной парфюмерии и косметики для подарков. Кроме этого, мошенники в предпраздничное время активно используют тему скидок и акций.

«Число мошеннических сайтов в предновогоднее время значительно увеличивается. На этих сайтах всё может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров. Нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые приходят на электронную почту или в мессенджеры, особенно если отправители неизвестны. Лучше всего самостоятельно вводить адрес магазина, маркетплейса в адресную строку браузера или сохранить адреса любимых и проверенных ресурсов в закладках и пользоваться ими», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Потехин.

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#мероприятия
#билеты
#новый год
#безопасность
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Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку
27 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника.
В ходе своего выступления глава государства отметил роль учителей и призвал поднять заработную плату педагогов во всех регионах страны. Кроме того, президент уверен, что с учителей необходимо снимать лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.

Владимир Путин вновь вернулся к уровню оплаты труда преподавателей и заявил, что улучшение условий труда педагогов остается важнейшим вопросом в России.

Прежде российский лидер поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко.

Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара, в которых были написаны желания детей и пообещал их выполнить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#россия
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