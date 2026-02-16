Стартовал Всероссийский диктант по немецкому языку «Tolles Diktat»
Всероссийский диктант по немецкому языку «Tolles Diktat» помогает развивать культуру грамотного письма на немецком языке, популяризирует историко-культурное наследие и достижения немцев России. Его приурочили к Международному дню родного языка.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, студенты вузов. Кроме того, могут поучаствовать слушатели языковых курсов и клубов, представители партнерских организаций, а также все, кто интересуется культурой немцев России, изучает немецкий язык и желает проверить уровень своих языковых компетенций.
В 2026 году проведение акции запланировали в период с 16 по 28 февраля. Онлайн-трансляция состоится 20 февраля 2025 года в 13:00 (МСК) на официальном сайте.
Мероприятие организует Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» совместно с Томским областным Российско-немецким Домом, при поддержке и участии АНО ДПО «Институт этнокультурного образования».
Читайте также: