Код из СМС в рабочем чате назвали тревожным сигналом
Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян предупредил сотрудников о новой схеме обмана в рабочих чатах. Злоумышленники выдают себя за начальников или специалистов HR и требуют срочно выполнить опасное поручение.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что насторожиться стоит при внезапном появлении чата вне привычных корпоративных сервисов. Мошенники просят отправить код из СМС, подтвердить вход на «Госуслугах» или перевести средства.
Шмавонян призвал не отвечать на такие сообщения и не выполнять указания до проверки. Связаться с руководителем лучше по известному номеру, через служебную почту или лично.
О подлоге говорят давление, требование хранить переписку в тайне и попытки запугать увольнением, штрафом, блокировкой учетной записи или утечкой информации. Преступники торопят жертву, чтобы та не успела оценить ситуацию.
Собеседники в подозрительном чате нередко используют подставные профили или ботов. Они создают впечатление, будто коллеги уже согласились с требованием руководства.
При попытке обмана следует сохранить скриншоты, номера и ссылки на аккаунты, затем направить материалы в ИТ-отдел или службу информационной безопасности. После этого чат стоит покинуть, его создателя заблокировать, а сотрудников предупредить через официальные каналы.
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