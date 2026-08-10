Код из СМС в рабочем чате назвали тревожным сигналом

10 августа 2026, 10:07

IT-эксперт Шмавонян: просьба срочно назвать код выдает мошенников в рабочем чате

Фото: iStock/AntonioGuillem

Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян предупредил сотрудников о новой схеме обмана в рабочих чатах. Злоумышленники выдают себя за начальников или специалистов HR и требуют срочно выполнить опасное поручение.