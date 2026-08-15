Британка пожаловалась на сильную изжогу, и у нее прихватило сердце
В Великобритании 39-летняя мать пятерых детей Мишель Робертс скоропостижно скончалась от сердечного приступа спустя несколько часов после жалоб на сильную изжогу. Инцидент произошёл, когда женщина, считавшая себя абсолютно здоровой, почувствовала недомогание после обеда.
Как сообщает Daily Mail от 13 августа, супруг погибшей Бен рассказал, что изначально Мишель испытывала обычную усталость, однако интенсивная изжога встревожила её настолько, что она позвонила мужу на работу. Когда мужчина вернулся домой, состояние жены резко ухудшилось — она потеряла сознание. Бен немедленно приступил к сердечно-лёгочной реанимации, но прибывшие медики констатировали смерть.
Врачи позднее пояснили, что изжога в указанном случае оказалась нетипичным симптомом инфаркта. Специалисты подчеркнули, что женщины часто ошибочно принимают неочевидные признаки сердечного приступа за менее серьёзные недуги и из-за этого откладывают обращение за экстренной помощью.
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