«Светофор» закрыли из-за просрочки и фальсификата: изъято более тонны мяса

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Сети магазинов «Светофор» в Центральной России массово закрываются из-за продажи просроченного мяса и фальсифицированных продуктов, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Россельхознадзора, во время проверок изъяли более тонны продукции: 106 кг мяса — без ветеринарных документов, 944 кг — без маркировки производителя.
Лабораторные анализы выявили нарушения: в пельменях «Элитные» и колбасе «Чайная» обнаружена ДНК птицы, не указанная в составе, а в молочных продуктах — растительные жиры и консерванты.
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Проблемы зафиксированы в магазинах Москвы, Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Тверской, Ярославской, Московской, Омской, Тульской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком АО. Также выявлены «мертвые» точки — зарегистрированные, но не работающие магазины (20 в Иркутской области, 9 в Удмуртии, 7 в Бурятии).
По фактам нарушений возбуждены административные дела, информация направлена в прокуратуру и региональные ветеринарные службы.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил массовые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Еще в январе 2025 года проверки показали грубые несоблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.
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