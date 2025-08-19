Выяснилась средняя пенсия по старости в России
Средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда Российской Федерации, передает РИА Новости.
Согласно информации из Соцфонда, на указанную дату средняя пенсия по старости составила 25 098 рублей.
При этом наблюдается разница между категориями пенсионеров: у неработающих получателей средний размер выплат по старости находится на уровне 25,8 тысячи рублей, тогда как у работающих пенсионеров этот показатель составляет 22,1 тысячи рублей.
Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала депутата Госдумы от «Единой России» Ирину Роднину после ее слов о пенсиях. Политик заявляла, что в стране полно льгот и послаблений для пенсионеров, и что граждане сами должны создавать условия для достойной жизни, а не постоянно ждать помощи от государства.
Роднина утверждала, что низкие пенсии — не заслуга властей, а результат того, что население не делает достаточно для собственного благосостояния.
