Выяснилась средняя пенсия по старости в России

19 августа 2025, 03:50

Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,1 тысячи рублей

Фото: iStock/Inside Creative House

Средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда Российской Федерации, передает РИА Новости.