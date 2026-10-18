В Петербурге горит квартира в одном из районов города, пожару присвоили повышенный номер

18 октября 2026, 18:13

В Петербурге в Выборгском районе горит квартира, пламя перекинулось на кровлю

Фото: istockphoto/DmyTo

В Выборгском районе Петербурга произошёл крупный пожар в квартире с переходом огня на кровлю. Сигнал о возгорании по адресу Лесной проспект, дом 37, корпус 6 поступил на пульт дежурного в 16:18, проинформировали в региональном ГУ МЧС.