В Петербурге горит квартира в одном из районов города, пожару присвоили повышенный номер
В Петербурге в Выборгском районе горит квартира, пламя перекинулось на кровлю
В Выборгском районе Петербурга произошёл крупный пожар в квартире с переходом огня на кровлю. Сигнал о возгорании по адресу Лесной проспект, дом 37, корпус 6 поступил на пульт дежурного в 16:18, проинформировали в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара уточняется. В 16:49 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.
По данным МЧС, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и пять единиц техники.
Ранее в московской квартире произошел пожар. Все случилось на Жулебинском бульваре.
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