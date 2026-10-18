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В Петербурге горит квартира в одном из районов города, пожару присвоили повышенный номер

В Петербурге в Выборгском районе горит квартира, пламя перекинулось на кровлю
Фото: istockphoto/DmyTo

В Выборгском районе Петербурга произошёл крупный пожар в квартире с переходом огня на кровлю. Сигнал о возгорании по адресу Лесной проспект, дом 37, корпус 6 поступил на пульт дежурного в 16:18, проинформировали в региональном ГУ МЧС.



Площадь пожара уточняется. В 16:49 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.

По данным МЧС, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и пять единиц техники.

Ранее в московской квартире произошел пожар. Все случилось на Жулебинском бульваре.

Никита Кротов

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