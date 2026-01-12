В РКН высказались о разблокировке Roblox
В настоящее время нет оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роскомнадзора.
Напомним, сервис перестал работать в начале декабря прошлого года. По информации РКН, причиной блокировки стало размещение на платформе материалов, связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, а также контента, содержащего призывы к насилию.
Ранее сообщалось, что блокировка Roblox также может произойти в США. Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против платформы, заявив, что она вводит пользователей в заблуждение относительно своих систем безопасности. По его словам, сервис «агрессивно привлекает» маленьких детей, но не защищает их от «сексуальных хищников».
Читайте также: