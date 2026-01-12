В РКН высказались о разблокировке Roblox

12 января 2026, 13:13

РКН: оснований для разблокировки Roblox пока нет

Фото: iStock/sakkmesterke

В настоящее время нет оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роскомнадзора.