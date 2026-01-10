В Госдуме рассказали, как увеличатся пенсии по инвалидности в 2026 году

10 января 2026, 13:42

Нилов: пенсии по инвалидности будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственные пенсии по инвалидности и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.