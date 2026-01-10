Достижения.рф

В Госдуме рассказали, как увеличатся пенсии по инвалидности в 2026 году

Нилов: пенсии по инвалидности будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года
Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственные пенсии по инвалидности и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.



В 2026 году индекс роста прожиточного минимума для пенсионеров с инвалидностью достигнет 6,8%.

Это увеличение затронет инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников, определённые категории военнослужащих с инвалидностью, лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также детей-инвалидов, имеющих право на социальную пенсию по инвалидности, ​пояснил Нилов.

Ранее россиянам рассказали, как накопить на пенсию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0