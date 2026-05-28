Коммунальщики устроили пьяное шоу в российском городе
В приморском городе Артеме коммунальщики устроили пьяное представление на месте аварии. Об этом пишет «Подъем».
Инцидент произошел в начале мая. По словам местных жителей, сотрудники водоканала приехали устранять поломку в нетрезвом виде: они валялись на земле, сидели друг на друге и издавали нечленораздельные звуки. Происходящее сняли на видео.
В городской администрации и водоканале заявили, что жалоб на нетрезвых сотрудников не поступало, а последствия аварии оперативно устранили. Однако руководству организации поручили строже контролировать поведение рабочих.
