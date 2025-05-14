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Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс»

Фото: iStock/dikushin

Фото: iStock/dikushin

Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс». Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров организации.
Сеть офисов по франшизе продолжит работать под брендом «Самолет Плюс». Стоит отметить, что он остается лидером по знанию среди агентств недвижимости, а также входит в топ-4 сервисов в сфере недвижимости по узнаваемости в РФ.

Группа «Плюс» за три года собрала под своим управлением десятки сервисов и платформ.

«За три года вокруг сервиса квартирных решений Самолет Плюс сформировалась целая экосистема: цифровые технологии, мультилистинговая система, финтех-решения, сервисы по меблировке и ремонту. За это время мы создали стандарты работы агентской сети, которые считаем эталоном для всего рынка. В первую очередь, мы даем сервисы бизнесу — агентствам недвижимости и застройщикам. А конечный клиент через них получает сопровождение на каждом этапе: от звонка и первого визита в офис до проведения сделки», — заявил генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов.

По его словам, переименование — это шаг к прозрачной структуре, которую легко считать и понять, в том числе в контексте подготовки к IPO.

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#рф
Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров
РИА Новости: мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ
14 мая 2025, 08:49

Фото: iStock/Diy1

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.
Преступники звонят жертве с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее, и требуют номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. По словам эксперта, после этого разговора к делу подключается второй злоумышленник под видом правоохранителя и сообщает про взлом аккаунта на Госуслугах. Он убеждает жертву перевести средства на безопасный счет или передать наличные якобы сотрудникам полиции.

Верестникова пояснила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги.

Ранее в МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам объяснили, когда нужна новая регистрация при переезде
В МВД заявили, что новая регистрация не требуется при переезде внутри региона
14 мая 2025, 08:02

Фото: iStock/LENblR

Россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.
По данным ведомства, если гражданин РФ переезжает в другой регион на срок более 90 дней, то ему необходимо оформить временную регистрацию.

В министерстве добавили, что при приобретении недвижимости, где россиянин не собирается жить, прописка не требуется. Но, если есть планы на постоянное проживание, то регистрация необходима.

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#квартира
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Украинские мошенники научились объяснять свой «немосковский» говор
Телефонные мошенники-украинцы стали объяснять свой говор тем, что они «ростовчане»
14 мая 2025, 06:11

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Украинские телефонные мошенники используют специальные инструкции, чтобы объяснять «немосковский» акцент происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости, получившее доступ к материалам подпольной группы «Stop Grave», внедрившейся в одну из преступных организаций в Одессе.
Согласно фотографиям методички телефонных мошенников, в случае вопросов о диалекте (Почему не московский говор? Откуда вы?) злоумышленникам рекомендуется отвечать: «Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами».

Ранее сообщалось, что международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений.

По её словам, в число «просчетов» входит то, что граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

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#новости
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#деньги
#кража
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В Госдуме предупредили, какой штраф ждет граждан за курение на общих подъездных балконах
Депутат Колунов: курение на подъездных балконах грозит штрафом до 1,5 тыс. рублей
14 мая 2025, 05:39

Фото: iStock/YKD

Курение на общих балконах многоквартирных домов может привести к штрафу от 500 до 1,5 тыс. рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), сообщает ТАСС.
Он напомнил, что действующий закон запрещает курение в лифтах, подъездах и других общественных зонах, однако многие жители ошибочно считают балконы исключением, устанавливая там пепельницы.

«Неочевидное место (где курить запрещено) — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд"», — отметил политик.
Колунов подчеркнул, что даже курение в квартире, если дым проникает к соседям, является нарушением. В таких случаях пострадавшие вправе обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию, а при отсутствии реакции — требовать компенсацию через суд.

Дополнительно нарушителям грозит штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП РФ.

«Это распространяется и на кальяны», — обозначил депутат.
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Россиянам назвали даты летних каникул
Минпросвещения определило летние каникулы в РФ с 26 мая по 31 августа
14 мая 2025, 04:32

Фото: iStock/goodmoments

Летние каникулы для российских школьников в 2025 году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.
«Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ», — говорится в сообщении.
Для учащихся 1–8-х и 10-х классов установлена минимальная продолжительность отдыха — 8 недель, что соответствует федеральным образовательным стандартам. Учебный год, как и прежде, стартует 1 сентября, а его окончание определяется каждой школой индивидуально.

«Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации», — передает РИА Новости.
В конце апреля «Радио 1» сообщало, что жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в конце мая, уже начинается активная подготовка к ней.

Родителям стоит позаботиться о путёвках в лагерь заранее. Уточняется, что в Московской области в летние каникулы откроют более 120 детских лагерей.

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