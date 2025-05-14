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Компания «Самолет Плюс» сменила название на группу «Плюс». Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров организации.
Сеть офисов по франшизе продолжит работать под брендом «Самолет Плюс». Стоит отметить, что он остается лидером по знанию среди агентств недвижимости, а также входит в топ-4 сервисов в сфере недвижимости по узнаваемости в РФ.
Группа «Плюс» за три года собрала под своим управлением десятки сервисов и платформ.
По его словам, переименование — это шаг к прозрачной структуре, которую легко считать и понять, в том числе в контексте подготовки к IPO.
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Группа «Плюс» за три года собрала под своим управлением десятки сервисов и платформ.
«За три года вокруг сервиса квартирных решений Самолет Плюс сформировалась целая экосистема: цифровые технологии, мультилистинговая система, финтех-решения, сервисы по меблировке и ремонту. За это время мы создали стандарты работы агентской сети, которые считаем эталоном для всего рынка. В первую очередь, мы даем сервисы бизнесу — агентствам недвижимости и застройщикам. А конечный клиент через них получает сопровождение на каждом этапе: от звонка и первого визита в офис до проведения сделки», — заявил генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов.
По его словам, переименование — это шаг к прозрачной структуре, которую легко считать и понять, в том числе в контексте подготовки к IPO.
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Екатерина Коршунова