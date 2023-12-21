Комплекс «Перловские бани» открыли после реконструкции в Мытищах

Фото: Роман Яковлев
В Мытищах после масштабной реконструкции открылся популярный комплекс «Перловские бани». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
В модернизированном банном комплексе работают скидки для пенсионеров, многодетных семей и других льготных категорий. В бане появились передовые технологии и печи нового поколения,современные раздевалки, кухня и гардероб.
Кроме этого, жители и гости городского округа Мытищи смогут посетить большой и малый залы с зоной отдыха и моечной, большую общую парную и парную для индивидуального пользования.
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«Эти печи — образец новой техники, они произведены в России. В общественных парных такие печи практически не применялись, поэтому мы стали своего рода первооткрывателями этой технологии. Свойства пара держатся стабильно благодаря этим печам. Также, мы можем менять любые свойства пара в онлайн-режиме: температуру, количество пара и уровень влажности», —отметил акционер банного комплекса Александр Нечипоренко.
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Мира Полтева