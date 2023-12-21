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Комплекс «Перловские бани» открыли после реконструкции в Мытищах

21 декабря 2023, 12:59
Фото: Роман Яковлев

Фото: Роман Яковлев

В Мытищах после масштабной реконструкции открылся популярный комплекс «Перловские бани». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
В модернизированном банном комплексе работают скидки для пенсионеров, многодетных семей и других льготных категорий. В бане появились передовые технологии и печи нового поколения,современные раздевалки, кухня и гардероб.

«Эти печи — образец новой техники, они произведены в России. В общественных парных такие печи практически не применялись, поэтому мы стали своего рода первооткрывателями этой технологии. Свойства пара держатся стабильно благодаря этим печам. Также, мы можем менять любые свойства пара в онлайн-режиме: температуру, количество пара и уровень влажности», —отметил акционер банного комплекса Александр Нечипоренко.


Кроме этого, жители и гости городского округа Мытищи смогут посетить большой и малый залы с зоной отдыха и моечной, большую общую парную и парную для индивидуального пользования.

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#подмосковье
#баня
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Депутат Хамзаев предложил сделать спецмаркировку лекарств для водителей
21 декабря 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальную маркировку для лекарственных средств, приём которых опасен для управления автомобилем.
Он пояснил, что такие меры необходимы, поскольку есть ряд препаратов, при которых не рекомендовано вождение, однако зачастую водители даже не знают об этом.

«Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан прошу рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов: размещать предупреждение на красном фоне, если после приёма данного лекарства запрещено управление автомобилем, предупреждение на оранжевом либо жёлтом фоне, если управление после приёма лекарства не рекомендуется из-за возможных индивидуальных побочных эффектов», — приводит RT текст обращения депутата на имя вице-премьера Дениса Мантурова.

Ранее российским автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров из-за погоды.

«Будьте внимательны на дорогах в условиях околонулевой температуры. Избегайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим, особенно в утренние часы», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».

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#предупреждение
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#меры
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Астролог Горностаева рекомендовала встречать Год Дракона со жгучими специями
21 декабря 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/Julia Klueva

Мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева рассказала, что новогодний стол в предстоящий праздник следует украсить мясом, жгучими специями и финиками.
«А ещё Лесной Дракон любит грибы, поэтому они тоже должны присутствовать на праздничном столе. Символу года по душе и все жгучее, так что при приготовлении блюд стоит использовать много острых пряностей. Плюс не надо забывать о фруктах, их должно быть много: апельсины, мандарины и обязательно финики», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Горностаева.

Кроме этого, специалист отметила, что скатерть или покрытие стола желательно сделать красным, золотым или зеленым, а сама форма мебели должна быть овальной.

Ранее россияне поделились, какие новогодние блюда им особо не нравятся. Как пишет utro.ru, люди нет особо любят холодец, крабовый салат, икру, бутерброды со шпротами, а также заливную рыбу.

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#блюда
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Россияне рассказали о своих предпочтениях в новогодних подарках
SuperJob: Для мужчин самый желанный подарок — деньги, для женщин — путешествие
21 декабря 2023, 13:35

Фото: istockphoto/FTiare

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а жещины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение.
Кроме того, среди предпочтений мужчин также фигурируют товары для спорта и активного отдыха. Женщины, помимо путешествий, предсказуемо не отказались бы получить в подарок украшения, передаёт РИА Новости. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.

О путешествиях мечтают 18% респондентов. Ещё 7% хотели бы получить в подарок какой-нибудь электронный гаджет. Но тут налицо дифференциация по возрасту. Если россияне старше 45 лет предпочли бы получить в подарок путешествие или инструменты, то для более молодых наиболее желанным подарком стал бы электронный девайс.

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Представители табачной отрасли предупредили о последствиях повышения цен на сигареты
Главред «Русского табака» Королев назвал минусы повышения цен на сигареты
21 декабря 2023, 13:28

Фото: IStock/manassanant pamai

В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни лёгких.
Однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что рост цен на сигареты не повлияет на спрос россиян, но отразится на бюджете страны. Об этом он рассказал в беседе с ​«Радио 1».
«Повышение цен на любой товар, в том числе на табачные изделия, теоретически снижает спрос, но если нет альтернативы. У нас 13-15 процентов нелегального рынка, где продукция гораздо дешевле, чем в магазинах. Поэтому никакого эффекта с точки зрения уменьшения потребления это не даст, просто больше людей начнут покупать нелегальную продукцию, ещё и бюджет будет меньше получать», — отметил он.
По словам эксперта, важно предлагать людям альтернативу – продукцию, которая меньше вредит организму. Королев подчеркнул, что к такой относится нагреваемый табак, у которого нет дыма, горения и канцерогенов.

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#спрос
#табак
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Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
21 декабря 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что с 1 января следующего года на получившего увечье ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей. Как стало известно, указ затрагивает Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также российские регионы «прилегающие к районом проведения специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

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Заражённые в поезде Тюмень — Адлер: что обнаружили у детей, из-за чего умерла девочка
У заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер выявлен грипп А, погибла девочка
21 декабря 2023, 12:37

Фото: istockphoto.com/Ivan Reshetnikov

Более ста детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. Одна девочка скончалась, по факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело. Что известно о других пассажирах поезда, чем заражены несовершеннолетние и что стало причиной смерти девочки, расскажет редакция «Радио 1».

Что случилось с подростками в поезде Тюмень-Адлер


Все несовершеннолетние, которые следовали по маршруту «Тюмень-Адлер» - уроженцы Луганской народной республики. Прежде дети отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Когда поезд проезжал Пензенскую область, 12-летняя девочка пожаловалась на самочувствие. Сопровождающие детей двое врачей и медсестра пытались помочь ребенку, но безуспешно. Пассажирка потеряла сознание и вскоре скончалась.

За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу

В Сердобске в поезд зашли врачи РЖД. Они выявили четырех детей с высокой температурой. Признаки простуды были зафиксированы у 30 несовершеннолетних. Несколько бригад скорой помощи ждали прибытие состава в Саратовской области.

Всего в поезде находились 126 несовершеннолетних и 11 сопровождающих. Для родителей подростков создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02, куда можно обратиться круглосуточно.

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер


12-летняя пассажирка поезда пожаловалась на плохое самочувствие сопровождающему утром 20 декабря. Девочку экстренно осмотрела медсестра. Высокую температуру ребенка пытались снизить жаропонижающим. Через некоторое время состояние девочки снова ухудшилось, и она потеряла сознание. К ближайшей станции была вызвана бригада скорой помощи, однако медики не смогли реанимировать ребенка, девочка скончалась.

По информации РЕН ТВ, школьников посадили на поезд уже с высокой температурой. Несколько заболевших подростков были отделены от других детей шторкой.

Почему дети из поезда Тюмень-Адлер заболели гриппом А


Более 120 детей, которые находились в поезде Тюмень-Адлер направили в больницу для проверки здоровья. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей выявлен грипп А. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер


Глава следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем в поезде Тюмень-Адлер. Он распорядился о предоставлении докладов о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах, которые удалось установить.

В каком состоянии дети, следовавшие поездом Тюмень-Адлер


Ехавшие в поезде несовершеннолетние питались в вагоне-ресторане и пили дистиллированную воду. Сотрудников состава опрашивают правоохранители. Тело 12-летней девочки направлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства гибели ребенка.

По информации телеграм-канала «112» все дети, находящиеся в поезде направлены в инфекционную больницу Саратова. Самым распространенным симптомом среди несовершеннолетних стала повышенная температура. Состояние нескольких детей средней степени тяжести.

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#бастрыкин
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Генерал Липовой: призывников будет проще найти благодаря новым правилам
Генерал Липовой: призывников будет проще найти из-за постановки на учёт без явки
21 декабря 2023, 12:18

Фото: IStock/scaliger

Президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что это наведёт порядок в учётах мобилизационных резервов, упростит работу призывных комиссий и сделает эффективнее поиск призывников. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Как показала практика с СВО, когда понадобилась частичная мобилизация, многих призывников не могли найти по причине того, что кто-то переехал, не оповестив военкомат и военкоматы были в полном неведении. Теперь, если будет электронный учёт, то любые изменения в жизни будут автоматически учтены в электронном реестре. Это упростит работу призывных комиссий по учёту, призыву на подготовку, переподготовку, мобилизацию. Это только повысит эффективность работы военкоматов», — отметил Сергей Липовой.
Напомним, реестр военнообязанных – это единая электронная система, куда будут внесены данные всех граждан России, которые могут быть призваны в армию. Это касается не только срочников, но и всех, кто есть в запасе. То есть в случае новой волны мобилизации эти данные могут использовать, чтобы вручить повестку тем, кто уже давно отслужил в армии.
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#военкомат
#правила
#учёт
#россия
#армия
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Подмосковные травматологи смогли восстановить руку мужчине после взрыва петарды
21 декабря 2023, 12:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Мытищинские травматологи сохранили функцию кисти пациенту после взрыва петарды. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
20-летний парень поступил в приемное отделение с разорванной травмой кисти левой руки, которую от получил из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

«Операцию проводили экстренно, ночью. У нас было всего несколько часов, чтобы спасти кисть пациента. Взрывом петарды ему оторвало кончик большого пальца. Пострадали мягкие ткани, сухожилия и ногтевая фаланга. Повезло, что кость не пострадала, поэтому было принято решение сохранить палец и функции кисти. Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», - отметил врач-травматолог Никита Поляков.

Стоит отметить, что в преддверии праздников врачи настоятельно рекомендуют очень осторожно взаимодействовать с различной пиротехникой и тем более предостеречь детей от использования петард.

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#врачи
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#петарда
#подмосковье
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В Подмосковье выявили новое место гнездования серых и белых цапель
21 декабря 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В регионе выявлено новое место гнездования серых и белых цапель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С каждым годом в Московской области растет число белых и серых цапель.

«Большая белая цапля до недавнего времени считалась залетным видом, который не гнездился на территории Подмосковья. <…> В 2023 году на карте Подмосковья появилась третья точка с доказанным гнездованием большой белой цапли. На южной границе Истринского и Рузского районов орнитологи выявили гнезда больших белых цапель», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также специалисты рассказали, что в одном из гнезд находились три птенца в момент кормления, а во втором одна молодая особь. Стоит отметить, что большие белые и серые цапли являются важнейшим звеном в экосистеме водоемов. Пернатые контролируют численность рыбы и земноводных, поедая больных и слабых животных

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