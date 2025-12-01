Компьютерный клуб Чебаткова могут закрыть из-за несоответствия данных

01 декабря 2025, 12:33

Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Компанию ООО «Т Арена», связанную с сетью компьютерных клубов комика Евгения Чебаткова, могут закрыть из-за недостоверности сведений об адресе. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась отметка о том, что указанный юридический адрес компании не соответствует действительности.





«ФНС указала, что не может подтвердить фактическое местонахождение фирмы по адресу: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 49, помещение 9н. Ранее такая же отметка уже снималась, однако спустя два месяца появилась вновь», — говорится в материале.