Компьютерный клуб Чебаткова могут закрыть из-за несоответствия данных
Компанию ООО «Т Арена», связанную с сетью компьютерных клубов комика Евгения Чебаткова, могут закрыть из-за недостоверности сведений об адресе. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась отметка о том, что указанный юридический адрес компании не соответствует действительности.
«ФНС указала, что не может подтвердить фактическое местонахождение фирмы по адресу: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 49, помещение 9н. Ранее такая же отметка уже снималась, однако спустя два месяца появилась вновь», — говорится в материале.
Отмечается, что такие записи возникают, когда организации нет по адресу регистрации или собственник помещения информирует о несоответствии данных. ФНС вправе заблокировать любые изменения в реестре. Если отметку не снимут в течение полугода, то компанию могут вовсе исключить из ЕГРЮЛ.
Кроме того, из-за этого банки могут усилить проверки организации, контрагенты — потерять доверие, сама же компания теряет право принимать участие в закупках.