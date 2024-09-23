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Подмосковье присоединится к проекту «Места силы России»

23 сентября 2024, 18:30
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

Подмосковье присоединится к реализации проекта «Места силы России» при поддержке Минпросвещения РФ.
Как следует из письма Межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата», целью проекта является знакомство россиян с рукотворными и природными уникальными объектами на территории страны.

Уточняется, что объекты имеют высокий потенциал в туристическом плане, а также обладают духовной, культурной и исторической ценностью.



Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья состоится программа «Герои молодежи». Как уточнил «Роспатриотцентр», подать заявку на участие можно до 4 октября, а состоится мероприятие в период с 24 по 27 октября.

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#проекты
Конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится с участием Подмосковья
23 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/carloscastilla

Жители Подмосковья смогут поучаствовать в Международном конкурсе «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Мероприятие проходит с 2021 года. В текущем году заявку на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс способствует популяризации музыкального наследия известных композиторов и помогает юным дарованиям в академическом искусстве.

За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.

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Выплаты к юбилеям брака получили более 7 тыс. супружеских пар Подмосковья
23 сентября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 7 тыс. подмосковных супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, получили с начала года выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Выплаты к юбилею совместной жизни в этом году получили свыше 7 тыс. пар из Подмосковья. Наших дорогих юбиляров торжественно поздравляют и сотрудники ЗАГСа, где для «молодожёнов» снова звучит свадебный марш, и они могут прочувствовать волнующий момент, как в день свадьбы», – поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что размер выплат – разный для каждого юбилея. Те, кто прожил вместе 50 лет, получают 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс., 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс., 70 лет и более – 9 тыс. рублей.

Заявление на выплату может подать любой из супругов в течение года с даты юбилея по ссылке. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Условие – место регистрации в Подмосковье.

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#болатаева людмила
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В Госдуме прокомментировали просьбы АКИТ разрешить продажи алкоголя на маркетплейсах
Милонов: алкоголь является врагом российского народа
23 сентября 2024, 18:04

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов не считает, что в России стоит разрешить продавать алкоголь на маркетплейсах.
Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой разрешить продажу алкогольных напитков онлайн с использованием биометрии для проверки возраста.

Милонов считает, что алкоголь является врагом российского народа. По словам депутата, из-за пагубной привычки в России ежегодно не рождается несколько миллионов, гибнут молодые люди, которые могли бы жить и работать на благо родины.

«Я убежден, чем меньше всякого рода бухла будет в нашей жизни — тем лучше. И я бы вообще ввел госмонополию на продажу алкоголя на всей территории страны, чтобы изгнать тех, кто хочет спаивать наш народ за звонкую монетку», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

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#люди
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Данные пользователей Telegram передадут властям при соответствующих условиях
Дуров: данные о юзерах Telegram могут передавать властям, если запрос обоснован
23 сентября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Информация о нарушающих правила Telegram юзерах может быть передана властям, если их запрос будет обоснован, сообщил бизнесмен Павел Дуров у себя на канале.
«…IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — гласит публикация.
Таким образом политика конфиденциальности сервиса пополнилась пунктом о правоохранительных органах и соответствует мировому единообразию.

«В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале», — уточнено в правилах.
Дурову инкриминировали 12 преступлений, связанных с педофильским контентом, отмыванием денег и другими действиями противоправного характера.

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#новости
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По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали особняк в Москве
23 сентября 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Zolnierek

По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовали два помещения в особняке в Чистом переулке в Москве. Речь идёт о двух нежилых помещениях.
Бывший замминистра обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Согласно официальным судебным документам, с которыми ознакомилось агентство, площадь первого арестованного помещения составляет около 650 квадратных метров, а второго — почти 330 метров.

Согласно сервису проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке. Одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости). Как следует из судебных материалов, объекты недвижимости оформлены на предприятие, к которому имеет отношение главный фигурант уголовного дела.

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#уголовное дело
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В лесах Подмосковья за выходные выявили более 30 нарушений пожарной безопасности
23 сентября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 20 по 22 сентября вместе с сотрудниками полиции и МЧС 405 раз выходила в рейды. Контролировали соблюдение лесного законодательства, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«В основном рейды проводили на лесных участках возле населённых пунктов, садовых товариществ и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Патрулировали также места произрастания лесных культур, подверженных пожарам в случае неосторожного обращения с огнём. Всего в лесах зафиксировали 32 нарушения правил пожарной безопасности», – сказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как пояснили в ведомстве, увеличение количества патрулирований связано с тем, что до 1 октября на всей территории Подмосковья ограничили посещение лесов и на въезд в них транспортных средств.

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для физических лиц их размер составляет от 40 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Помимо штрафов, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

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#лесные пожары
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«Оградить от извращенцев»: Член ОП рассказал о наказании за чайлдфри
Член ОП Пожигайло о запрете чайлдфри: подобные технологии разрабатывают умные люди в США
23 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/Dragon Claws

Правительство поддержало законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» и «отказа от деторождения», сообщили в ТАСС. Оно будет аналогичным тому, которое предусмотрено за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».
Член общественной палаты РФ, один из авторов законопроекта Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» сообщил, что все подобные технологии, пришедшие к нам из США, являются продуктами социальной инженерии.

«Надо понимать, что все эти технологии чайлдфри, квадроберы, «синие киты» — это все технологии не российского производства. А дальше как в Винни-Пухе: я живу не спроста; если есть пчелы, значит, есть мед. Все эти технологи пришли ровно из одного места — США. Там это все разрабатывалось. И называется это — социальная инженерия , в которую подключены серьезные институты, например, кинематограф — это герои, фильмы, аниме. Задача этой инженерии — сокращение численности российского населения», — сказал эксперт.

Он добавил, что все эти формулы придуманы умными людьми, которые хотят взять под свой контроль российское население.

«И ЛГБТ*, и чайлдфри, и в целом «мое тело — мое дело» — все эти мемы и формулы разрабатывались очень умными людьми, которые в системе уже дали нам коэффициент рождаемость один к четырем. Соответственно, на миллион человек в год мы на сегодняшний день убываем. Недавно приезжал один итальянец, который 20 лет проработал в Голливуде как сценарист, он и рассказал про все эти технологии сокращения численности населения прежде всего России, потому что большая территория, богатая ресурсами», — объяснил автор законопроекта.

По его словам, задача идеологий, пропагандирующих аборты, прерывания беременностей, сексуальное воспитания, переодевание в зверюшек, ЛГБТ* — сократить численность населения и заменить его мигрантами, потому что в такой ситуации страну легко будет поставить в зависимое состояние.

«Это все только кажется безобидным. Мода, например, еще одна деструктивная идеология — девочки одеваются картофельными безразмерными мешками, а у мальчиков наоборот более обтягивающая одежда. Идет размывание женского и мужского отличия. Это все система, идеологический вызов, результатом которого, к сожалению, становится рождаемость. В этом году мы не дотянем до миллиона, а абортов два миллиона. Мы как-то должны взбодриться, очнуться и трезво оценить эту историю. Это не шутки», — подчеркнул собеседник.

Известно, что за пропаганду «чайлдфри» и «отказа от деторождения» будут накладываться штрафы. Для физических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 4 миллионов.

Павел Пожигайло уточнил, что штрафы предполагаются только на первом этапе.

«Дальше в зависимости от того, насколько можно свернуть эту идеологию. Наша идея заключалась в том, чтобы не только штрафы, а человек, который привлекался по этой статье даже административно, имел запрет на профессию. В трудовом кодексе параллельно должны быть поправки, что такой человек не может быть учителем в школе, полицейским или няней. Нужно оградить детей от этих извращенцев», — заключил член общественной палаты РФ.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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#рф
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В Волоколамске капитально отремонтируют общежитие колледжа
23 сентября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание общежития Красногорского колледжа, расположенное в Новосолдатском переулке в Волоколамске, планируют капитально отремонтировать, подряд выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт здания общей площадью более 2,7 тыс. квадратных метров, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта», — говорится в сообщении.
Завершить работы должны в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 302 миллиона 51 тысячу 210 рублей, заявки принимаются до 11 октября.

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#торги
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«Уже педофилия»: Член ОП про субкультуру квадроберов и кто ей управляет
Член ОП Пожигайло: все субкультуры пришли в Россию из США для сокращения населения
23 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/natatravel

В России всё большую популярность приобретает субкультура «квадробика»: дети надевают маски или костюмы животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках и издавая различного рода звуки. Мнения по поводу безопасности такого поведения разделились.
Член общественной палаты РФ Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» сообщил, что все подобные технологии и субкультуры пришли в Россию из США и являются продуктами социальной инженерии, которая хочет сократить численность российского населения, взяв страну под свой контроль.

«Та же самая история с квадроберами. Их придумал в 70 годах гомосексуалист. Мальчик или девочка, которые ходят в маске лисички или зайчика в следующем этапе будут транслировать сексуальные отношения, как и у зверей. Вы же едите из миски, спите на коврике, в туалет ходите под елку. Следующим этапом будет совокупление, а это уже педофилия. Потому что там рядом появится старый волк, который с удовольствием такое поддержит… Это конкретно придумано родоначальником ЛГБТ* движения в Америке», — сказал эксперт.

Поэтому, по словам эксперта, есть задача — поставить преграду к тем продуктам социальной инженерии, которые «уничтожают наше государство».

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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