Подмосковье присоединится к проекту «Места силы России»

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Подмосковье присоединится к реализации проекта «Места силы России» при поддержке Минпросвещения РФ.
Как следует из письма Межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата», целью проекта является знакомство россиян с рукотворными и природными уникальными объектами на территории страны.
Уточняется, что объекты имеют высокий потенциал в туристическом плане, а также обладают духовной, культурной и исторической ценностью.
Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья состоится программа «Герои молодежи». Как уточнил «Роспатриотцентр», подать заявку на участие можно до 4 октября, а состоится мероприятие в период с 24 по 27 октября.
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Уточняется, что объекты имеют высокий потенциал в туристическом плане, а также обладают духовной, культурной и исторической ценностью.
Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья состоится программа «Герои молодежи». Как уточнил «Роспатриотцентр», подать заявку на участие можно до 4 октября, а состоится мероприятие в период с 24 по 27 октября.
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Никита Кротов