Концерт к 80-летию Победы прошел в Ивангороде Ленинградской области

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Ивангороде Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, праздничное мероприятие состоялось на базе Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию.
В просмотре участвовали ветераны, кадеты и прочие почетные гости. Событие транслировалось на главных площадях девяти подмосковных округов и в региональных военных госпиталях. Участникам вручили георгиевские ленты.
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«Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и выразили благодарность ветеранам», — сказано в публикации ведомства.Мероприятие анонсировали в минувшую среду, 7 мая.
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Никита Кротов