Одна из самых известных свидетельниц холокоста ушла из жизни на 104-м году в День Победы

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Почётная гражданка Берлина и одна из самых известных свидетельниц Холокоста Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на основанный ею благотворительный фонд.
Фридлендер, пережившая гибель всей семьи в нацистских концлагерях, посвятила жизнь сохранению памяти о жертвах трагедии. Родившись в Берлине в 1921 году, она эмигрировала в США после войны, но вернулась в Германию в 2010-м, чтобы активно заниматься просветительской деятельностью. На тот момент Фридлендер было уже 88 лет — Марго решила отправиться на родину вскоре после смерти мужа.
Ранее сообщалось, что актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище. Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны.
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«Фонд Марго Фридлендер в Берлине сообщил, что она умерла в возрасте 103 лет. В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен», — передал телеканал.Её автобиография стала важным документом эпохи, а сама Фридлендер оставалась символом борьбы с историческим забвением до последних дней.
Ранее сообщалось, что актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище. Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны.
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Мария Моисеева