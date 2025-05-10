Одна из самых известных свидетельниц холокоста ушла из жизни на 104-м году в День Победы

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который стал 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени (Лев XIV). Он заявил, что мир существует в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.