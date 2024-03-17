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Активисты из числа жителей станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена, пишет ТАСС.
Местные жители сообщили, что такая акция стала ответом на безуспешные попытки Киева сорвать президентские выборы в России.
Прежде сообщалось, что ВСУ применяют дроны для атак российских территорий. В настоящее время известно о погибшей 16-летней девушке из Белгородской области, которая скончалась из-за пожара в доме, в который попал снаряд.
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«Правильно и сделали, они столько людей угробили»,- прокомментировал сожжение чучел житель ЛНР.
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Анастасия Хохлова