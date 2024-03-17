В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

Общая явка избирателей на выборах президента России превышает в Подмосковье этот показатель 2018 года. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. По его словам, к 15 часам в регионе проголосовали более 4,1 млн жителей.