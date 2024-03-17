В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области завершились выборы президента России. В регионе закрылись 3 985 избирательных участков, также закончено дистанционное электронное голосование. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов, сообщили в Мособлизбиркоме.
Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Намерение отдать голос онлайн высказали 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.
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За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.
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Лора Луганская