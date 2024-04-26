Корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к 2025 году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Новый сестринский корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к лету 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ход текущих строительных работ на объекте проверили специалисты главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.
Стоит отметить, что по окончанию строительства в корпусе будут расположены 2 кельи для 78 человек, помещения для кратковременного проживания паломниц, библиотека и мастерские.
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«Никитский женский монастырь Московской епархии русской православной церкви расширится в будущем году. На его территории возводится четырехэтажный сестринский корпус общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Строительная готовность уже превысила 50%, подрядчик приступил к работам по монтажу кровли», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что по окончанию строительства в корпусе будут расположены 2 кельи для 78 человек, помещения для кратковременного проживания паломниц, библиотека и мастерские.
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Мира Полтева