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Кошка плюнула хозяйке в глаз и вызвала сильнейшее воспаление роговицы

Baza: у девушки из Новосибирска воспалилась роговица из-за слюны кошки
Фото: iStock/Ukususha

В Новосибирске слюна кошки попала в глаз хозяйке и спровоцировала сильнейшее воспаление роговицы. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



Девушка по имени Юлия проснулась ночью из-за того, что ее кошка по кличке Масяня слишком усердно вылизывалась. В какой-то момент хвостатая решила встряхнуться, и слюна с ее шерсти угодила прямо в левый глаз хозяйки.

Роговица сразу воспалилась и стала выпуклой. Юлия в панике набрала экстренный номер, решив вызвать скорую. Диспетчер, сдерживая смех, переспрашивал о произошедшем, но в конечном итоге успокоил девушку и посоветовал обратиться к врачу. Однако сибирячка не стала дожидаться утра и сходила в аптеку за каплями. После ночного приключения отек держался еще два дня.

Ранее сообщалось, что комар на Бали оставил огромный инфицированный кратер на ноге россиянки.

Лидия Пономарева

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