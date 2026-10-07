Кошка плюнула хозяйке в глаз и вызвала сильнейшее воспаление роговицы

07 октября 2026, 20:00

Baza: у девушки из Новосибирска воспалилась роговица из-за слюны кошки

Фото: iStock/Ukususha

В Новосибирске слюна кошки попала в глаз хозяйке и спровоцировала сильнейшее воспаление роговицы. Об этом пишет телеграм-канал Baza.