24 ноября 2026, 16:04

PYOK: сбежавшая из переноски кошка задержала вылет самолета в Бостоне

Фото: iStock/Ekaterina Fedulyeva

Домашняя кошка задержала вылет самолета Delta Air Lines в аэропорту Бостона. Животное выбралось из переноски и принялось бродить по салону, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).