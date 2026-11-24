Кошка сбежала из переноски и сорвала вылет самолета
Домашняя кошка задержала вылет самолета Delta Air Lines в аэропорту Бостона. Животное выбралось из переноски и принялось бродить по салону, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Инцидент произошел в пятницу, 20 ноября, на борту Boeing 737-900, выполнявшего рейс в Тампу. Лайнер уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, когда питомец вырвался на свободу. Владелец попытался вернуть кошку в переноску, а капитан сообщил диспетчерам, что придется ненадолго задержаться на рулежной дорожке, объяснив, что на борту «заблудился кот». Бортпроводники ловили животное около 15 минут.
После того как кошку поймали и вернули в безопасное место, самолет продолжил взлет. Он вылетел около 07:08 по местному времени и прибыл в Тампу вовремя — через три часа 47 минут. Как отмечается, по правилам авиакомпании маленькие кошки, собаки и домашние птицы могут лететь в салоне в переноске, которая помещается под передним сиденьем. Однако во время посадки, высадки и полета питомцы должны оставаться в переноске.
Ранее сообщалось, что в Пулково электронная сигарета загорелась на борту самолёта прямо перед вылетом.
Читайте также: