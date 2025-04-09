«Космический пылесос, пиявки и тибетские песнопения»: SHOT Проверка расследовала псевдоцелителей

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Вышел новый выпуск расследовательского проекта «SHOT Проверка», посвященный деятельности псевдоцелителей. Выяснилось, что те, кто играет на надеждах людей, пользуются самыми разными методами — от визуализации «космического пылесоса» и лечения пиявками до тибетских песнопений в заброшенном пионерском лагере.
В рамках выпуска журналисты детально изучили несколько методик: огненный массаж, гирудотерапию и «очищение» по видеосвязи. Каждый из проверяемых специалистов уверял, что его метод — самый действенный.
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«Лжецелительство — это незаконная околомедицинская или немедицинская деятельность, содержащая признаки обмана пациентов, проведение лечения без соответствующей квалификации и лицензии. Эта деятельность предусматривает уголовную, административную и гражданскую ответственность», — рассказал адвокат Андрей Мишонов журналистам «SHOT Проверки».Полное расследование можно посмотреть на канале «SHOT Проверки», а также в ВК.
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Данил Пономарев