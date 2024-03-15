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На Камчатке молодожены в ЗАГСе проголосовали на выборах президента России

15 марта 2024, 12:55
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском молодожены Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента России прямо в ЗАГСе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.
Новоиспеченные супруги рассказали, что приняли решение сделать свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования, так как прикреплены к разным избирательным участкам. Но очень хотели поучаствовать в выборах вместе.

«Это современный, быстрый, удобный вид голосования, который позволил нам в этот важный для нас день быть вместе и не разлучаться ни на минуту», — пояснила невеста.


Молодожены объяснили свой шаг тем, что так они выражают свою позицию и определяют свое будущее и дальнейшую жизнь. По их словам, именно от развития России зависит их дальнейшая судьба.

Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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Через «Госуслуги.Дом» жители Подмосковья могут решить коммунальные вопросы
15 марта 2024, 13:27

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

«Госуслуги.Дом»: обратиться в УК, передать показания или оплатить коммунальные услуги можно в одном приложении. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Функциональное приложение позволяет гражданам решать различные вопросы к управляющим компаниям онлайн.

«Удобно решить вопросы можно в одном «окне». Через мобильное приложение, например, в онлайн режиме есть возможность сообщить УК о неработающем лифте, перегоревшей лампочке в подъезде и о других замечаниях. В установленные сроки ваша заявка должна быть отработана. Для особо занятых сервис напомнит, когда пора передать показания приборов учета. Если в вашем доме проводятся плановые работы или произошло аварийное отключение — без паники, вас также проинформируют», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что зарегистрироваться в приложении можно через личный кабинет Госуслуг.

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На строительстве детсада на 230 мест в Красногорске завершили устройство фундамента
15 марта 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На строительстве детсада на 230 мест в Красногорске завершили устройство фундамента

«Строители завершили земляные работы и устройство фундамента, ведутся работы по устройству вертикальных конструкций подземной части здания», — уточняется в сообщении.

В настоящее время в ЖК «Новая Рига» уже открыт один детский сад — его могут посещать 320 воспитанников. Кроме того, построена школа на 1150 мест. В рамках развития социальной инфраструктуры в жилом комплексе также возведут поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 150 посещений в смену.

В эксплуатацию введено семь жилых домов более чем на 4,5 тыс. квартир, на первых этажах зданий открываются магазины, кафе, пекарни, салоны красоты и пр. Продолжается возведение новых жилых корпусов.

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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать онлайн в МФЦ
15 марта 2024, 12:55

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Для участия в электронном голосовании на выборах президента России жители Московской области могут воспользоваться цифровыми зонами в подмосковных офисах «Мои документы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В пятницу и субботу — 15 и 16 марта — МФЦ Московской области работают по обычному графику. В воскресенье, 17 марта, цифровые зоны продолжат работать в дежурных офисах, и посетители смогут воспользоваться компьютерами, чтобы принять участие в ДЭГ», — отмечается в сообщении.
В МФЦ, работающих семь дней в неделю, в выходные продолжат оказывать полный объём услуг, за исключением тех офисов «Мои документы», где открыты участковые избирательные комиссии — там до окончания голосования функционал будет ограничен выдачей готовых паспортов и обеспечением доступа к цифровой зоне.

Информация о графике работы различных МФЦ размещена по ссылке.

Выборы президента РФ проводятся в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#мфц
#дэг
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали голосовать осуждённые на принудительные работы
15 марта 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Граждане, осуждённые на принудительные работы и отбывающие наказание на территории Московской области, включились в процесс голосования на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов в ходе пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«С утра имеют возможность проголосовать осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ. В зависимости от графика своих работ, некоторые по дороге на работу, некоторые, возвращаясь с ночной смены, могут спокойно прийти на избирательный участок, находящийся на территории исправительного центра. Они все зарегистрированы в общежитии исправительного центра, поэтому никаких сложностей с голосованием там не возникает», — сказал Леонов.
Он добавил, что с восьми утра возможность проголосовать получили также военные, отбывающие дисциплинарный арест на гауптвахте. При этом в учреждениях ФСИН голосование будет проводиться в воскресенье.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта, в 8 утра. Общероссийское голосование будет проводиться в течение трёх дней и завершится в 20:00 17 марта.

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#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные школьник изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов
15 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся Подмосковья изготовили более 42 тыс. окопных свечей для солдат СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
С начала года учащиеся в в школах и колледжах изготовили более 42 тысяч свечей.

«Окопные свечи, которые можно использовать не только для освещения помещений, но и для разогревания еды в полевых условиях, обогрева. Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников! Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — поделился регкоординатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.

Стоит отметить, что свечи горят коло 6-7 часов, давая свет и тепло. Школьники с особым трепетом создают их в свободное от учебы время.

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Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
15 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/sasirin pamai

Роскачество приняло решение провести первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России после обращений от потребителей о проблемах в этой сфере. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, еще с 2021 года присутствие БАДов на российском рынке набирает стремительные обороты. Если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составлял 52,5 миллиарда рублей, то в 2022 году — достиг 100 миллиардов.

«В этом году Роскачество получило от данной отрасли, от потребителей и Росаккредитации сигналы о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах. На основе всех собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов», — пояснил Протасов.

По его словам, это делается для выявления нарушений российского законодательства, а также избавления от продукции, которая не является БАД и включает в себя вещества, запрещенные в ЕАЭС.

Протасов добавил, что на российском рынке уже были случаи применения в БАДах веществ, являющихся запрещенными техническим регламентом Таможенного союза. Он также особенно отметил, что БАДы не являются лекарством, но на рынке они продаются в качестве таковых, что, по словам главы Роскачества, является совершенно недопустимым.

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#онлайн
#мониторинг
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Актёр Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после сложной операции
Актер Добронравов перенес операцию на спине, без которой мог стать инвалидом
15 марта 2024, 12:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. Ему предстоит реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в конце февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Медики сделали актеру КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для проведения экстренной операции.

Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков. 7 марта его выписали из больницы и назначили курс продолжительной реабилитации.

Артист принял решение о приостановке театральной деятельности до января следующего года. В настоящее время спектакли с участием Добронравова отменяют или переносят.

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#артист
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Депутат ГД Толмачёв отметил прозрачность выборов Президента РФ
15 марта 2024, 12:02

Фото: Радио 1

Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв отметил, что выборы Президента РФ понятные и прозрачные для жителей страны. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«Сегодня я уже побывал на месте волонтера и сам попробовал зайти в любой УИК дистанционный и посмотреть, что там происходит. И это очень здорово, потому что не надо никуда ехать, никому звонить, никого спрашивать. Ты можешь своими глазами в реальном времени, в формате онлайн, увидеть все, что происходит на конкретном УИКе, в конкретном муниципальном образовании в нашем регионе. И это здорово, потому что это снимет часть вопросов, которые могут родиться у тех, кто дискредитирует нашу избирательную систему в нашей стране», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что трехдневный формат выборов намного удобнее для жителе, так как не нужно подстраиваться и выбрать наиболее удобный день и время для голосования.

«Как сказал президент, если ты хочешь проявить реальный патриотизм, надо прийти на избирательный участок и проголосовать. И мы прекрасно понимаем о том, что сегодня есть любая опция,когда можно прийти в любой из трех дней голосования. И многие люди старшего поколения уже приходят на участки. Мы видим как раз что они являются активными, если раньше не был только выход свет воскресенье они теперь мне кажется как и наблюдатели будут приходить и как голосующие», — поделился Александр Толмачёв.

Стоит отметить, что благодаря новым современным технологиям, которые применяются во время проведения выборов наблюдатели могут выполнять свою работу более оперативно и качественно, а также процесс голосования становится более прозрачным.

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#президент
#депутат
#патриотизм
#наблюдатели
#выборы
#подмосковье
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Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы
15 марта 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Грачи, зеленушки и сизые чайки начали возвращаться с зимовок в Московскую область, ранний прилёт перелётных птиц указывает на происходящее в регионе изменение климата, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Специалистами в Подмосковье уже отмечены в первые перелетные птицы, среди которых есть и грачи. При этом массовое возвращение птиц начнётся ближе к апрелю», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.
В регионе начали замечать и другие виды перелётных птиц. В их числе сизые чайки и зеленушки. При этом специалисты отмечают, что некоторые птицы никуда не улетали, а зимовали на незамерзающих частях водоёмов. Пережить зиму в Подмосковье птицам помогают жители, которые их подкармливают.

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