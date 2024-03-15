На Камчатке молодожены в ЗАГСе проголосовали на выборах президента России

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края
«Это современный, быстрый, удобный вид голосования, который позволил нам в этот важный для нас день быть вместе и не разлучаться ни на минуту», — пояснила невеста.
Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
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