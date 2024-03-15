В Подмосковье начали голосовать осуждённые на принудительные работы

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
«С утра имеют возможность проголосовать осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ. В зависимости от графика своих работ, некоторые по дороге на работу, некоторые, возвращаясь с ночной смены, могут спокойно прийти на избирательный участок, находящийся на территории исправительного центра. Они все зарегистрированы в общежитии исправительного центра, поэтому никаких сложностей с голосованием там не возникает», — сказал Леонов.Он добавил, что с восьми утра возможность проголосовать получили также военные, отбывающие дисциплинарный арест на гауптвахте. При этом в учреждениях ФСИН голосование будет проводиться в воскресенье.
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