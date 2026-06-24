Косолапые «альпинисты» покорили вулкан в России и попали на видео
Двух медведей заметили на вершине вулкана Атсонупури на острове Итуруп на Курилах. Кадры с опубликовал телеграм-канал Amur Mash.
На них видно, как среди камней и снежников на высоте 1205 метров внезапно появляются два медведя. Услышав шум вертолета, косолапые решили покинуть вершину и побежали вниз по травянистому склону.
Атсонупури считается самым красивым вулканом на Курильских островах — его почти идеальная конусообразная форма привлекает туристов и фотографов со всего мира. За сходство с японской горой Фудзи местные жители даже прозвали его «итурупской Фудзи».
Ранее сообщалось, что известный альпинист и блогер Антара аль‑Абси по прозвищу «Человек-паук» погиб, упав в кратер спящего вулкана Дамт в южной провинции Эд‑Дали. Тело мужчины обнаружили спустя несколько часов после инцидента.
Читайте также: