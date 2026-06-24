Косолапые «альпинисты» покорили вулкан в России и попали на видео

24 июня 2026, 18:01

Медведей-альпинистов засняли на вершине вулкана Атсонупури на Курилах

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Двух медведей заметили на вершине вулкана Атсонупури на острове Итуруп на Курилах. Кадры с опубликовал телеграм-канал Amur Mash.