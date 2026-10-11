Водитель «девятки» не уступил дорогу иномарке и поплатился жизнью
Один человек погиб в ДТП на трассе в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в мессенджере Max.
Трагедия произошла 11 октября около 08:00 (04:00 мск) на 45-м километре автодороги К-12. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Mitsubishi Lancer, который приближался слева.
В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем отечественной машины, получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице. В настоящий момент на месте работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства и причины смертельной аварии.
Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил массовое ДТП в приморском Артеме.
Читайте также: