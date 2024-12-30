Нарколог поделился советом, как «не перебрать» с алкоголем в новогодние праздники

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Любое застолье в праздники, в том числе и в Новый год, не обходится без спиртных напитков. О том, как не провести свой отдых в объятиях «зелёной феи», сообщил «Радио 1» руководитель наркологической клиники «Ресет» Александр Федорченко.
По его словам, необходимо спланировать свой Новый год и первую неделю января так, чтобы не проводить целые дни за бутылкой алкоголя.
Он привёл статистику: если говорить о корпоративах, днях рождения, Новом годе и других праздниках, 20% людей обязательно «захотят продолжения банкета», они находятся в зоне риска. Пейте больше воды, если вы выпили лишнего, это поможет ускорить процесс выведения алкоголя из организма, советует Федорченко.
Ранее Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала «Радио 1» три причины, влияющие на набор веса в холодное время года.
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«Я бы, наверное, спланировал 31-е и 1-е как возможность провести с родственниками, пообщаться и установить связи, которые, возможно, за время трудового года теряются, забываются. Во второй день я бы сходил с друзьями на горку, попил чай. Третий день можно провести, знаете, для себя: побыть дома, отдохнуть и просто ничего не делать. Четвертый день я бы пригласил кого-то к себе в гости. Ну, а на пятый нужно устроить разгрузочный день: не есть так много жирного, потому что уже объелись; побыть в лесу, прогуляться, возможно, сходить в спа — в принципе заняться собой. Это небольшой план на небольшое время, оно будет конструктивно наполнено, это наполнит и психику, и физику, мне кажется, это будет очень плодотворно», — рассказал эксперт.
Он привёл статистику: если говорить о корпоративах, днях рождения, Новом годе и других праздниках, 20% людей обязательно «захотят продолжения банкета», они находятся в зоне риска. Пейте больше воды, если вы выпили лишнего, это поможет ускорить процесс выведения алкоголя из организма, советует Федорченко.
«Если вы всё-таки входите в те 20%, обратите внимание на то, что можно сделать. Но самое элементарное — вспомнить, что мы все стоим из воды. Больше пить, больше пить и пропускать через себя больше воды, тем самым мы ускорим процесс очищения», — отметил эксперт.Нарколог предупредил: нельзя пить спиртные напитки, изготовленные несертифицированными производителями.
Ранее Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала «Радио 1» три причины, влияющие на набор веса в холодное время года.
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Анастасия Ларина