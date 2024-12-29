Стало известно, где покажут новогоднее обращение Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Новогоднее обращение главы государства Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на экранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом проинформировали в столичном дептрансе.
«Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что будет задействовано свыше 34 тысяч медиаэкранов. Обращение не будет отличаться от обычного эфира. Кроме того, люди смогут насладиться советскими новогодними фильмами до и после обращений.
«…Готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — процитировало ведомство слова заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова.Перед этим сообщалось, где в России запустили первую работающую на бытовых отходах электростанцию. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также:
Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать
Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола
Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год
Никита Кротов