27 декабря 2025, 12:06

МВД: Красная площадь закроется для посетителей в новогоднюю ночь на 1 января

Фото: istockphoto/Yolya

Красная площадь в Москве будет недоступной для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января. Об этом сообщили в столичном главке МВД.