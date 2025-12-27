Красная площадь закроется для посетителей в новогоднюю ночь
МВД: Красная площадь закроется для посетителей в новогоднюю ночь на 1 января
Красная площадь в Москве будет недоступной для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Как уточнили в ведомстве, ограничения введут с 18:00 31 декабря 2025 года и снимут в 10:00 1 января 2026 года. При этом ГУМ-каток продолжит работу в обычном режиме — по расписанию.
Соответствующую информацию опубликовали в официальном канале московских силовиков в мессенджере Max.
