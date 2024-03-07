Краснодарские лётчицы подарили Путину модель самолёта Як-130

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили российскому лидеру Владимиру Путину модель самолёта Як-130, об этом сообщает РИА Новости.
Накануне 8 Марта, глава российского государства нанёс визит в Краснодарское авиаучилище, чтобы встретиться с его ученицами и поздравить их с праздником.
Владимиру Путину провели экскурсию по учебному учреждению, а также показали работу авиатренажёров. За штурвалом одного из них удалось посидеть самому президенту.
Глава РФ испробовал свои навыки на тренажёре боевого самолёта Як-130, а затем ученицы авиаучилища подарили Путину модель этого самого самолёта.
Российский лидер вручил каждой из будущих лётчиц по букету цветов и пожал руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Владимиру Путину провели экскурсию по учебному учреждению, а также показали работу авиатренажёров. За штурвалом одного из них удалось посидеть самому президенту.
Российский лидер вручил каждой из будущих лётчиц по букету цветов и пожал руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева