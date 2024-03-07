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Краснодарские лётчицы подарили Путину модель самолёта Як-130

07 марта 2024, 16:05
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили российскому лидеру Владимиру Путину модель самолёта Як-130, об этом сообщает РИА Новости.
Накануне 8 Марта, глава российского государства нанёс визит в Краснодарское авиаучилище, чтобы встретиться с его ученицами и поздравить их с праздником.

Владимиру Путину провели экскурсию по учебному учреждению, а также показали работу авиатренажёров. За штурвалом одного из них удалось посидеть самому президенту.


Глава РФ испробовал свои навыки на тренажёре боевого самолёта Як-130, а затем ученицы авиаучилища подарили Путину модель этого самого самолёта.

Российский лидер вручил каждой из будущих лётчиц по букету цветов и пожал руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, кому положены социальные пенсии
Экономист Зубец: Социальные пенсии получают люди, у которых нет трудового стажа
07 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Социальные пенсии получают те люди, у которых нет трудового стажа. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
«Если человек отработал необходимое количество лет и накопил нужное число баллов, он получает трудовую пенсию. А те люди, которым таких баллов не хватило, они получают сокращенную пенсию в размере 6,5 тысяч рублей. Она и называется социальной. Она создана для тех, кому не хватило стажа», — пояснил Зубец.

Он также добавил, что социальные пенсии получают пенсионеры, которым назначены пособия по инвалидности.

Эксперт уточнил, что в России множество людей за время своей трудовой деятельности не смогли выработать нужное количество лет. По его словам, это несколько миллионов человек. Зубец обозначил последние данные, из которых следует, что из 85 млн трудоспособных россиян порядка 20 млн не платят взносы в пенсионные фонды.

«А если платежей нет, то и пенсий по старости тоже не будет», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

При этом Зубец подчеркнул, что отчисления в пенсионный фонд не являются обязательными. Если человек не хочет получать пенсию по старости и рассчитывает на другие источники обеспечения, обязать его делать соответствующие взносы никто не может.

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В Серпухове состоялись противопожарные учения лесных огнеборцев
07 марта 2024, 16:44

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Противопожарные учения лесных огнеборцев прошли в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Учения прошли в Карповой Поляне городского округа Серпухов.

«Отрабатывались управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров и организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасном сезоне 2024 года. В учениях приняли участие: филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», ЛПС-1 типа «Русский лес» Подольского – «Русский лес» филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник», Серпуховское территориальное управление силами и средствами № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас», 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области», МУ «АСС «Юпитер», а также администрация городского округа», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря проведению учений службы, которые задействованы в вопросах ЧС, оперативнее выполняют работу и более быстро реагируют на привлечение дополнительных структур.

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Подмосковным жителям рассказали, кто может голосовать дома
07 марта 2024, 16:20

Фото: Александр Стёпушкин

«Проведение выездного голосования»: член избирательной комиссии объяснила, кто может голосовать дома. Об этом сообщил корреспондент.
Проголосовать на выборах Президента России на дому 15-17 марта могут граждане, которые не могут придти самостоятельно по уважительным причинам, а именно: состояние здоровья, инвалидность, необходимость постоянно ухаживать за близким человеком и домашний арест.

«В каждой избирательной комиссии минимум три переносных урны для голосования. Мы берём с избирателя заявление о том, что он желает проголосовать на дому. Согласовываем с ними дату и время, и в определенные избирателями часы приходим к ним с переносной урной для голосования<…>При получении бюллетеня избиратель, голосующий на дому, проставляет на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. », — объяснила член участковой избирательной комиссии Ирина Богатырёва.

Стоит отметить, что для того чтобы голосовать на дому необходимо в устной или письменной форме обратиться в избирательную компанию на своем участке.

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#подмосковье
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#голосование
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Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта
07 марта 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Поздравление и необычную «живую» открытку приготовили работники Мособлпожспаса к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы сделали праздничную открытку из средств тушения огня. Они развернули пожарный рукав и сложили из него надпись «С 8 Марта». Получившуюся композицию украсили сами спасатели с ведром, полным цветов», — говорится в сообщении.
Спасатели также передали женщинами самые тёплые слова в преддверии праздника, пожелали им счастья, здоровья, любви и уюта в доме.

Ранее сообщалось, что в Московской области проведут около 50 тематических ярмарок, посвящённых Международному женскому дню. На ярмарках можно будет приобрести продукты, произведённые на подмосковных фермах, подарки и сувениры ручной работы. Кроме того, всех гостей ярмарок ждут праздничные программы.

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#спасатели
#мособлпожспас
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Россиянки назвали самые нежеланные подарки на 8 Марта
Опрос: Самыми нежеланными стали косметические наборы и сладости
07 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/Yukikae4b

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости.
В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.

При этом, многие опрошенные отметили, что на 8 Марта просто планируют отдыхать.

«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — приводит RT текст исследования.

А до этого активисты начали организацию фестиваль «Говори по-русски». Как argumenti.ru, поддерживает такую инициативу и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что такое мероприятие будет иметь патриотическое и нравственное значение для общества.

Ранее другой опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц.

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#женщины
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#8 марта
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В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветочный патруль»
07 марта 2024, 15:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье работает цветочный патруль. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всероссийские акции «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!» проводятся ежегодно.

«В Красногорске замминистра транспорта Подмосковья Виталий Резанов вместе с руководителем окружного подразделения Александром Мельниковым и автоинспекторами поздравили автоледи с наступающим праздником и подарили тюльпаны и тематические сувениры. Женщины поблагодарили автоинспекторов за проявленное внимание и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что к акциям также присоединились волонтеры, СМИ, общественные организации и представители ​Правительства Подмосковья.

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#женщины
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#подмосковье
#госавтоинспекция
#праздник
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ТАСС: 18 марта в Москве пройдет концерт к 10-летию присоединения Крыма к России
07 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/yulenochekk

Митинг-концерт на Красной площади к десятилетию воссоединения Крыма с Россией запланирован на 18 марта, сообщает ТАСС.
Митинг-концерт в Москве станет очередным подтверждением единения россиян и жителей Крыма и Севастополя. Сейчас ведется подготовка к мероприятию.

Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за присоединение высказались 96,7% и 95,6% респондентов. Позже, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Ожидается, что в митинг-концерте в этом году может принять участие и глава государства.

«На этой неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия», — сообщает ТАСС.

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#москва
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Камеры «Безопасный регион» выявили свыше 16 тысяч дефектов в содержании территорий
07 марта 2024, 15:51

Фото: ГУСТ МО

Свыше 16 тысяч дефектов в содержании, зафиксированных камерами «Безопасный регион», устранили в течение зимы. Об этом сообщила пресс-служба главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Инспекторы при помощи камер «Безопасный регион» смогли отследить более 16 тысяч нарушений в работе коммунальных организаций.

«За зиму сотрудники коммунального хозяйства устранили 16 332 дефекта, которые попались в объективы камер «Безопасный регион». Снегопады не один раз приходили в область, поэтому большая часть замечаний касалась уборки дорожек, проездов во дворах, парковок и других элементов от снега — здесь отработали более 1,7 тысяч недочетов. За контейнерными площадками наблюдаем круглый год, специалисты убрали более 140 навалов, приведя прилегающие зоны в порядок», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Также было устранено порядка 80 граффити на фасадах жилых домов и зданий.

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Украинский БПЛА атаковал третий крупный металлургический завод РФ
07 марта 2024, 15:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Череповце Вологодской области на металлургическом заводе «Северсталь» утром 7 марта произошёл взрыв, сообщили очевидцы.
Позднее стало известно, что взрыв случился в районе четвертой домны металлургического комбината.

Как уточнили в пресс-службе «Северстали», которой принадлежит завод, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл утром около 5 часов 45 минут. Пресс-служба «Северстали» дала официальный комментарий.

«Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются», - говорится в сообщении предприятия.
О том, что металлургический комбинат атаковал украинский беспилотник, рассказал в своём Telegram врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Инцидент на «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника», — написал он.

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