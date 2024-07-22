Подмосковные школьники отправились в китайский образовательный лагерь

Свыше 1,8 млн человек приняли парки Московской области за минувшую неделю — с 15 по 21 июля, число посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 тысячу, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.