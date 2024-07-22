Подмосковные школьники отправились в китайский образовательный лагерь

Фото: пресс-служба Минобразования МР
Группа учеников лицея №14 имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском отправилась в летний образовательный лагерь в китайском городе Сиань, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поездка была организована благодаря сотрудничеству лицея с Сианьским транспортным университетом. В рамках церемонии открытия профессор университета прочёл присутствующим лекцию о глобализации. Кроме того, был организован торжественный обед, на котором ребята из Подмосковья смогли попробовать национальные блюда Китая», — говорится в сообщении.В лагере для подмосковных школьников организовали занятия по китайскому языку, уроки каллиграфии и кунг-фу. В работе лагеря также приняли участие волонтёры и студенты из Индонезии, Кореи, Узбекистана, Мьянмы, Камбоджи и других стран.
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