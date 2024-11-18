Красногорских школьников познакомили с учёбой в военно-инженерной академии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Ученики 10 и 11 классов школ микрорайона Нахабино побывали в Военно-инженерной академию имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Их ждала насыщенная программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дорогие призывники, не надо бояться вооружённых сил. Это сейчас идущий вперед молодой организм, который перевооружается, выполняет долг по защите Отечества. За последние пять лет почти 1 тыс. наших призывников ушло в войска. Все отслужили, вернулись живыми и здоровыми, окрепшими», – сказал перед началом патриотической акции военком Красногорска Игорь Тельбухов.Программу продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина. Затем прошло музыкальное выступление православного хора и ансамбля инженерных войск России «За веру и Отечество».
«Очень понравилось, прекрасный музыкальный ансамбль. Думаю, здесь много возможностей для самореализации в дальнейшем. Я занимаюсь физикой, математикой. Возможно, буду поступать на инженера. Считаю, что не только мужчины могут посвятить себя военной службе, но и девушки», – сказала ученица 10Б класса Образовательного центра «Лидер» Дарья Немченко.Во время экскурсии по академии и учебному полигону ребята посетили музей и тренировочные пространства, имитирующие боевые условия и работу по разминированию в зоне гражданской застройки. Школьникам показали процесс подготовки кинологами собак-поисковиков, продемонстрировали возможности спецтехники инженерных войск. Все смогли оценить условия быта и службы курсантов академии.
Читайте также:
Викторина о бабушках и дедушках объединила поколения жителей Красногорска
В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»
В лицее Нахабина проводят лекции о вреде наркотиков
Лора Луганская