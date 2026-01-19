Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда и гарантий судей
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступил с призывом пересмотреть систему оплаты труда судей. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что зарплата не индексировалась на протяжении нескольких лет, это негативно сказалось на кадровой ситуации. Краснов подчеркнул необходимость изменения подходов к материальным гарантиям как мировых, так и федеральных судей.
Кроме того, глава Верховного суда сообщил о планах по повышению социальных гарантий в регионах с высокой нагрузкой или опасными условиями труда.
