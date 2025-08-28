Ученые создали таблетку от ВИЧ месячного действия

28 августа 2025, 02:50

Фото: Istock/monticelllo

Британские исследователи из Университета Суррея разработали инновационный препарат MK-8527 для профилактики ВИЧ, прием одной таблетки которого может обеспечивать защиту от вируса в течение месяца.