Ученые создали таблетку от ВИЧ месячного действия
Британские исследователи из Университета Суррея разработали инновационный препарат MK-8527 для профилактики ВИЧ, прием одной таблетки которого может обеспечивать защиту от вируса в течение месяца.
Препарат относится к классу ингибиторов обратной транскриптазы и блокирует ключевой этап размножения вируса. В лабораторных испытаниях вещество показало высокую эффективность даже в минимальных дозах, полностью останавливая репликацию ВИЧ.
В ходе исследований на крысах и макаках было установлено, что MK-8527 хорошо усваивается и сохраняется в иммунных клетках около 48 часов, что указывает на пролонгированное действие. Расчеты показывают, что для людей достаточно будет принимать препарат всего один раз в месяц вместо текущей практики ежедневного приема антиретровирусных средств.
Важным преимуществом является профиль безопасности: в доклинических испытаниях не было выявлено серьезных побочных эффектов или влияния на другие ферментные системы. В настоящее время уже начаты клинические исследования первой фазы на добровольцах. Параллельно компания Merck запускает две масштабные программы клинических испытаний третьей фазы EXPRESSIVE-10 и EXPRESSIVE-11 с участием почти 9000 человек из 16 стран.
Читайте также: