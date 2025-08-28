Юрист Шумейко рассказал, куда жаловаться на подделку из онлайн-магазина

28 августа 2025, 03:00

Фото: Istock/AndreyPopov

При получении подделки вместо оригинального товара в онлайн-магазине потребитель вправе требовать не только возврата денег, но и компенсации морального вреда, при этом ответственность несет как продавец, так и маркетплейс, объяснил «Газете.Ru» налоговый эксперт Дмитрий Шумейко.