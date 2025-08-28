Юрист Шумейко рассказал, куда жаловаться на подделку из онлайн-магазина
При получении подделки вместо оригинального товара в онлайн-магазине потребитель вправе требовать не только возврата денег, но и компенсации морального вреда, при этом ответственность несет как продавец, так и маркетплейс, объяснил «Газете.Ru» налоговый эксперт Дмитрий Шумейко.
Согласно закону «О защите прав потребителей», магазин несет основную ответственность за качество товара, даже если он действует как посредник . При обнаружении контрафакта покупатель может требовать возврата средств, замены товара на оригинал, а также взыскания неустойки. В отдельных случаях ответственность распространяется на производителя или импортера.
Маркетплейсы несут солидарную ответственность с продавцом, если они принимают оплату и обеспечивают транзакцию. Верховный суд неоднократно указывал на это, что позволяет предъявлять претензии напрямую к площадке. Продажа контрафакта является административным правонарушением по ст. 14.10 КоАП РФ, а в ряде случаев — уголовным преступлением по ст. 180 УК РФ.
Для защиты прав потребителю следует зафиксировать факт подделки (фото, видео распаковки, экспертиза), направить претензию продавцу, а в случае отказа — обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Бренд-правообладатель также может инициировать судебное разбирательство о защите товарного знака.
